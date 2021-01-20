ФБР затримало чоловіка, який закликав до вбивства конгресменів

Він протягом кількох років поширював різні теорії змови та активно підтримував Трампа в нібито фальсифікації результатів виборів.

ФБР затримало Брендана Ханта, також відомого як "Ікс-Рей Ультра", який на тлі заворушень у Капітолії 6 січня закликав до вбивства конгресменів та прямо погрожував їм.

Він був затриманий уранці 19 січня в Квінсі, а вдень суддя постановив заарештувати його, повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції США.

"Наша демократія залежить від законодавців, які беруть на себе відповідальність. Нібито погрози убивством та залякування посадових осіб Хантом наносять удар в серце нашого уряду", - заявив в.о. прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка Сет Дюшарм.

У ФБР розповіли, що Хант до нападу на будівлю Капітолію та після нього в Інтернеті прямо закликав до убивства членів Конгресу. В Бюро також зазначили, що всі, хто хоче взятися за зброю, не досягнуть нічого, окрім "резервації в нашій будівлі в центрі міста".

8 січня, через два дні після штурму Капітолію, Брендан Хант опублікував відео із закликом до насилля. Він заявляв, що "варто знову завітати до Капітолію, коли всі сенатори повернуться туди, і цього разу з'явитися там зі зброєю".

Загалом Хант щонайменше з 6 грудня публікував відео із закликами до "публічної страти" членів Конгресу. У випадку визнання Ханта винним йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

New York Times пише, що Хант протягом років на власному сайті поширював конспірологічні теорії, зокрема про те, що рок-зірка Курт Кобейн був убитий, а не вчинив самогубство. Десять років тому він брав участь в акції "Захопи Волл-Стріт", а минулого року почав поширювати ролики Дональда Трампа про нібито фальсифікацію результатів голосування на виборах.

Нагадаємо, що 6 січня через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули п’ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Повідомлялося, що суди розглядають справи щодо 53 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій. Серед заарештованих - Адам Джонсон, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень. Джонсон - батько, який сидить удома і живе з дружиною та п’ятьма дітьми. Його попередня кримінальна історія включала зберігання марихуани. Наразі його звинуватили в умисному проникненні, крадіжці державного майна і хуліганстві на території Капітолію.

Також серед заарештованих - Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий як Джейк Анджелі з Арізони. Його ідентифікували як чоловіка, який увійшов у будівлю Капітолію в рогах, головному уборі з ведмежої шкури, без сорочки і у коричневих штанах. Він мав спис, до якого був прив’язаний американський прапор.

Також у ФБР оголосили нагороду в $50 тис. за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу.

Також відомо, що США після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа було порушено щонайменше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.