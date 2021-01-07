Конгрес затвердив Байдена переможцем виборів президента США

Фото: CNN

Конгрес США затвердив результати голосування колегії виборників, згідно з якими кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг на виборах президента.

Оголошення переможця відбулося із затримкою через штурм Капітолію радикальними прихильниками Дональда Трампа, пише CNN.

Поріг у 270 балів, необхідних для визнання президентом, перетнули три голоси від штату Вермонт.

Байден офіційно вступить на посаду після інавгурацї 20 січня.

Дональд Трамп уже відреагував на оголошення переможцем свого суперника. Він зазначив, що це рішення "знаменує кінець найвеличнішого першого терміну в президентській історії".

"Попри те, що я повністю незгоден з результатами виборів, і факти підтверджують, що переміг я, тим не менш, з 20 січня буде організовано впорядкований трансферний період", - заявив він.

Як відомо, Трамп неодноразово намагався оскаржити результати голосуванні, зокрема і у Верховному суді, втім його спроби не мали успіху. Трамп також звинувачував генпрокурора в тому, що той доклав недостатньо зусиль для "підтвердження фальсифікації на виборах", через що Вільям Барр пішов у відставку.

Згідно з процедурою, спочатку за президента США голосують на всенародних виборах, потім голоси віддає колегія виборників. Спеціальна комісія конгресу підраховує голоси колегії і 6 січня представник сенату офіційно оголошує прикінцеві результати. Саме під час цієї процедури мітингувальники і увірвалися до Конгресу. Мітинг у день оголошення результатів Трамп анонсував заздалегідь.

Коли протест переріс у масові заворушення та прорив усередину Капітолію, Трамп намагався заспокоїти своїх прихильників та закликав їх не вдаватися до насилля. Тим часом Twitter заблокував на 12 годин акаунт Трампа, з якого він робив свої заяви.

Член палати представників Ільхан Омар (Демократична партія, від штату Міннесота) заявила, що вона збирає документацію для початку процедури усунення з посади президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав віцепрезидента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів у Сполучених Штатах. Зі свого боку Пенс заявив, що він не має повноважень відхиляти голоси колегії виборників, назвавши свою роль на спільному засіданні Конгресу щодо підрахунку бюлетенів “значною мірою церемоніальною”.

Унаслідок штурму Капітолію радикально налаштованими прихильниками чинного президента Дональда Трампа загинуло чотири людини. 52 особи були заарештовані.