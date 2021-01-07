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В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа

На думку парламентаря, Трампу не можна дозволяти залишатися на своєму посту.

В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
Фото: EPA/UPG

Член палати представників Ільхан Омар (Демократична партія, від штату Міннесота) заявила, що вона збирає документацію для початку процедури усунення з посади президента Дональда Трампа.

Про це вона повідомила у Twitter.

Відповідна заява була оприлюднена через кілька годин після того, як прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолію США.

"Я готую статті імпічменту", - написала вона в твіттері.

"Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своєму посту, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", - зазначила Омар.

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Група протестувальників у камуфляжі увірвалася до будівлі американського Сенату, влаштувавши безлад у внутрішніх приміщеннях та сутички з правоохоронцями. За попередніми даними від вогнепального поранення загинула одна людина з числа протестувальників.

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