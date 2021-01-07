В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа

На думку парламентаря, Трампу не можна дозволяти залишатися на своєму посту.

Член палати представників Ільхан Омар (Демократична партія, від штату Міннесота) заявила, що вона збирає документацію для початку процедури усунення з посади президента Дональда Трампа.

Про це вона повідомила у Twitter.

Відповідна заява була оприлюднена через кілька годин після того, як прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолію США.

"Я готую статті імпічменту", - написала вона в твіттері.

"Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своєму посту, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", - зазначила Омар.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Група протестувальників у камуфляжі увірвалася до будівлі американського Сенату, влаштувавши безлад у внутрішніх приміщеннях та сутички з правоохоронцями. За попередніми даними від вогнепального поранення загинула одна людина з числа протестувальників.