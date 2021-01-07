В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа

Член палати представників Ільхан Омар (Демократична партія, від штату Міннесота) заявила, що вона збирає документацію для початку процедури усунення з посади президента Дональда Трампа.
Про це вона повідомила у Twitter.
Відповідна заява була оприлюднена через кілька годин після того, як прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолію США.
"Я готую статті імпічменту", - написала вона в твіттері.
"Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своєму посту, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", - зазначила Омар.
I am drawing up Articles of Impeachment.— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021
Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.
We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.
Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Група протестувальників у камуфляжі увірвалася до будівлі американського Сенату, влаштувавши безлад у внутрішніх приміщеннях та сутички з правоохоронцями. За попередніми даними від вогнепального поранення загинула одна людина з числа протестувальників.