Американська розвідка підозрює Росію у кібератаках на федеральні установи

Управління директора Національної розвідки США заявило, що Росія, "ймовірно", причетна до серії кібератак на низку американських федеральних відомств минулого місяця.

Про це йдеться у заяві на сайті Управління директора Нацрозвідки, передає "Голос Америки".

Зловмисники проникли до внутрішніх мереж майже 10 різних федеральних агентств і відомств.

У спільній заяві Управління директора Нацрозвідки, Федерального бюро розслідувань, Агентства національної безпеки та Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки йдеться, що метою хакерів був збір розвідданих, а не здійснення будь-яких деструктивних дій.

"Здійснена робота вказує, що суб'єкт цілеспрямованої стійкої загрози (Advanced Persistent Threat - англ.) (APT), імовірно, російського походження, несе відповідальність за більшість або весь обсяг нещодавно викритих, тривалих кібератак на урядові та неурядові мережі. На даний момент ми вважаємо, що це була і лишається операція зі збору розвідувальних даних. Ми вдаємося до усіх необхідних кроків для того, щоб зрозуміти повний масштаб цієї кампанії та діяти відповідно", - йдеться у заяві.

Breaking News: American intelligence agencies formally said Russia was “likely” behind a major hack of the U.S. government and private companies, and declared that the operation was “ongoing’’ more than a month after it was uncovered. https://t.co/TPGxWjFkVh — The New York Times (@nytimes) January 5, 2021

Як повідомляє журналіст CNN Джим Шутто, розвідка США відзначила, що для подолання шкоди завданної кібератакою знадобляться "тривалі та спрямовані зусилля". Окрім того, чотири урядові агенції таким чином спростували версію президента США Дональда Трампа, що за атакою міг стояти Китай.

"Всередині розвідувальних агенцій мало хто сумнівається, що відповідальність несе Росія. Зібрана інформація не вказує на Китай, про що повідомляють поінформовані джерела" - пише видання The New York Times.

Нагадаємо, 15 грудня 2020 року стало відомо, що команда досвідчених хакерів, які ймовірно працюють на уряд Росії, отримала доступ до внутрішніх комунікацій в Міністерстві внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security, DHS). Пізніше стало відомо, що атаці піддалися Міністерство фінансів США, Національне управління телекомунікацій та інформації (NTIA) Державного департаменту США, а також Пентагон, Міністерство енергетики та NNSA. Як пише Washington Post, за кібератаками стоїть хакерська група APT29 (Cozy Bear), яка працює на зовнішню розвідку Росії.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що до масштабної кібератаки причетна Росія. Генеральний прокурор США такожо заявив, що відповідальність за серію кібератак на федеральні відомства США, швидше за все, несе російська сторона.

Після цієї низки атак Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді безпеки та оборони України попередив про високий рівень кіберзагрози.