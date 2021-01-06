Куди веде вулиця Валентини Терешкової?

Більше того, Терешкова не обмежилась механічним голосуванням за путінські ініціативи по військовій агресії щодо України. Вона особисто брала участь у процесі анексії Криму, приїхавши 27 лютого 2014 року у складі російської делегації для «вивчення питання можливого приєднання півострова до Росії».
Окрім цього, постать Терешкової є у списку осіб, топоніми на честь яких, мають бути перейменовані згідно Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", оскільки вона була членом ЦК КПРС у 1971-1990 роках.
І якщо ви думаєте, що вулиці на її честь збереглися лише у східних чи південних областях України, ви глибоко помиляєтеся. Вулиці з її іменем є у місті Буськ на Львівщині, Радивилів і Сарни на Рівненщині, Дунаївцях на Хмельниччині, Смілі на Черкащині та ще у деяких містах і селах.
Сподіваємось, що 2021 рік буде останнім для вулиць з цією назвою, а ми вже надіслали пакет звернень до місцевих рад та до Українського інститут національної пам'яті, аби якнайшвидше це виправити.