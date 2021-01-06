Куди веде вулиця Валентини Терешкової?

Досі на території України 24 вулиці (лише 6 з них - на окупованих територіях) носять ім'я Валентини Терешкової, названі на честь нинішньої депутатки Державної Думи Російської Федерації, обраної від провладної партії «Єдина Росія». За офіційною інформацією, депутат Валентина Терешкова голосувала за анексію Українського Криму та за надання дозволу на введення російських військ в Україну.

Фото: lebed.com Валентина Терешкова (справа) в составе российской делегации в Крыму

Більше того, Терешкова не обмежилась механічним голосуванням за путінські ініціативи по військовій агресії щодо України. Вона особисто брала участь у процесі анексії Криму, приїхавши 27 лютого 2014 року у складі російської делегації для «вивчення питання можливого приєднання півострова до Росії».

Окрім цього, постать Терешкової є у списку осіб, топоніми на честь яких, мають бути перейменовані згідно Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", оскільки вона була членом ЦК КПРС у 1971-1990 роках.

І якщо ви думаєте, що вулиці на її честь збереглися лише у східних чи південних областях України, ви глибоко помиляєтеся. Вулиці з її іменем є у місті Буськ на Львівщині, Радивилів і Сарни на Рівненщині, Дунаївцях на Хмельниччині, Смілі на Черкащині та ще у деяких містах і селах.

Повний перелік тут.

Сподіваємось, що 2021 рік буде останнім для вулиць з цією назвою, а ми вже надіслали пакет звернень до місцевих рад та до Українського інститут національної пам'яті, аби якнайшвидше це виправити.