Бюджет-2021: плюсы, минусы, подводные камни?

Сказать, что это идеальный бюджет — нельзя. Свои оценки и анализы касательно принятого закона уже публиковали как Счетная палата, так и экономисты ( Украинский институт будущего , Киевская школа экономики).

Фото: пресс-служба НБУ

Что такое процесс формирования бюджета сегодня? Мы должны сопоставить наши желания с нашими возможностями, учитывая при этом фактор экономической неопределенности и возможных карантинных ограничений, спрогнозировать краткосрочные и долгосрочные социально-экономические последствия, как следствие пандемии COVID-19, и сделать поправку на политические «хотелки» каждой из представленных сил в парламенте (напоминаю, что бюджет должен быть проголосован в сессионном зале).

Итак, риски бюджета-2021, его преимущества и недостатки. Поехали.

Риски:

1) Отсутствие программы деятельности Кабмина. На мой взгляд, один из самых больших рисков. Все вроде все знают, но не могут прийти к одному прописанному согласованному видению. Отсутствие прописанного пошагового документа, к которому всегда можно было бы вернуться, оставляет пространство для маневра. В итоге — броуновское движение. Периодическая смена состава Кабмина. В этом всем заложен значительный потенциал риска с выполнением бюджета в следующем году.

2) Сомнительная достоверность макроэкономического прогноза правительства. Это ещё один фактор риска выполнения доходной части бюджета, на что обращают внимание эксперты и аналитики.

3) Отсутствие упорядочения использования национальных ресурсов. Прежде всего, трудовых (отток трудоспособного населения, будет продолжаться); производственных (прежде всего, восстановление отраслей; технологическое обновление важных производств); информационных и технологических; финансовых.

4) Ни слова про детенизацию экономики. В пояснительной записке Кабмина четко не задекларирован курс на увеличение поступлений в бюджет за счет уменьшения сектора теневой экономики, неформальной занятости, или контрабанды. Не на повестке дня?

Теперь о хорошем.

1. Поступления в бюджет должны существенно вырасти. Доходы в госбюджет запланированы на уровне 1 081,7 млн.грн. Это на 68,4 млрд.грн., или на 6,7% больше по сравнению с планом на 2020 год (с учетом изменений).

2. Обнадеживающий прогноз по показателю налога на добавленную стоимость (НДС). Это один из ключевых налогов, по которым планируется увеличение налоговых поступлений. На 2021 план поступления «внутреннего» НДС утверждено объемом в 136 000,0 млн.грн. Это на 49 900,0 млн.грн, или на 58,0 процентов больше, чем запланировано на 2020 год.

Прогнозный уровень поступлений с 2,2% ВВП в 2018-2019 гг. и 1,9% по плану на 2020 вырастет до 2,9% ВВП в 2021

Впрочем, с такими правительственными прогнозами согласны не все эксперты, также и как и с реалистичностью поступлений «внутреннего» НДС в Бюджет-2021 в указанных объемах. Но не будем забывать о других резервах. В частности, как видно, прирост «внутреннего» НДС в 30-50 млрд. можно достичь, если согласится с утверждениями советника Президента Украины Олега Устенко о том, что у нас в тени 40-50% экономики. То есть, это полтора - два триллиона гривен. Учитывая указанное, несложно посчитать, какой объем НДС «зависает» в той же тени - для ориентира примерно до 200 - 300 млрд.

Таким образом, для получения НДС в 50 млрд. не так уж и много нужно усилий. Создать справедливые требования ко всем субъектам рынка, без выборочного подхода.

3. Уменьшение дефицита госбюджета. Граничный объем дефицита госбюджета утвержден в сумме 246 635.5 млн. грн., что на 51 768,8 млн.грн. меньше аналогичного планового показателя на 2020 год (298 404,3 млн.грн). В итоге, показатель дефицита в 2021 году ожидается на уровне 5,4%.

4. Госбюджет-2021 был построен на ряде приоритетов. Ими стали включая такие ключевые отрасли бюджетной сферы как:

Здравоохранение;

Образование;

Культура.

В 2021 году будут рекордные расходы на медицину объемом 159 млрд.,что на 42 819 млн.грн., или на 36,8 процента больше, чем запланировано на 2020 год (116 370 700 000 .грн). Относительно ВВП расходы госбюджета на здравоохранение ожидаются на уровне 3,5%, что на 0,6 процентных пункта больше планового показателя на 2020 год.

Расходы на образование учтены в объеме 139 млрд грн. По сравнению с планом на 2020 год это на 26 583,4 млн.грн. больше. Темп прироста расходов на образование в следующем году составит 23,5%.

Расходы на финансирование культуры учтены по общему фонду в объеме 10 090,3 млн.грн., По специальному фонду - 2 434,0 млн.грн. А всего - 12 524,3 млн.грн. По сравнению с планом на 2020 год, расходы увеличены на 4 263.4 млн.грн. Или на 52%.

5. Финансирование государственных инвестиционных проектов — предусмотрены расходы для финансирования 36 государственных инвестиционных проектов в объеме 4 000,0 млн.грн. Это в 2,5 раза больше, чем учтено в госбюджете на 2020 год (1,6 млрд).

Среди них:

Здравоохранение - 12 проектов на сумму 2 524,8 млн.грн .;

Культура - 6 проектов на сумму 211,4 млн.грн .;

Спорт - 2 проекта на сумму 275,8 млн.грн;

Образование - 5 проектов на сумму 328,8 млн.грн .;

Охрана окружающей среды - 2 проекта на сумму 242 400 000 грн;

Транспортная инфраструктура - 1 проект на сумму 248,0 млн грн;

Функционирование органов власти и оказания ими услуг - 3 проекта на сумму 68,6 млн. грн;

Топливно-энергетическая сфера - 1 проект на 100,0 млн гривен.

Знаю, что разные аналитики обращают внимание на возможные риски выполнения бюджета-2021. Конечно, в их словах есть много правды. Однако без работы на опережение, напротив, стимулируя эти риски, логично предположить, что они дадут о себе знать в самый неподходящий момент. А за ними, как правило, последуют оправдания ошибок: как так, почему и кто вообще виноват.

Насколько бюджет-2021 будет соответствовать прогнозам правительства, мы узнаем уже в следующем году. Я же горжусь тем, что в условиях мировой пандемии, финансовой неопределенности, многочисленных внутренних вызовов, у нас получилось найти средства и даже увеличить финансирование на здравоохранение, образование и крупные инвестиционные проекты.