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Справа Татарова та її вплив на імідж Зеленського або людина, яка, можливо, скоїла корупційний злочин, керує силовими блоками

Справа Олега Татарова останнім часом наробила багато шуму в українському інформаційному просторі. Чинний заступник Керівника ОП підозрюється у можливій причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Фото: Lb.ua

І поки Вищий антикорупційний суд України переносить судові засідання щодо обрання Татарову запобіжного заходу, Президент України Володимир Зеленський, як би дивно це не звучало, вирішив зайняти нейтральну позицію у цьому питанні.

“Я навіть не можу робити такі висновки! Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази “за часів Зеленського знову корупція” - нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж”, - розповів Зеленський в інтерв'ю виданню “Фокус.юа”.

Очевидно, що призначення Олега Татарова на посаду заступника Керівника ОП напряму впливає на імідж Президента. По-перше, слід згадати, як саме він зайняв цю посаду. Президент призначив Керівником ОП Андрія Єрмака, який, у свою чергу, знайшов Татарова. Те, що відбувається прямо зараз, дуже засмучує: Єрмак невпинно веде Зеленського до підірвання його авторитету не тільки серед громадян України, а також серед глав інших держав. Вочевидь, він робить це свідомо, а з яких причин - це вже друге питання.

Уся українська спільнота чітко бачить, що людина скоїла злочин. Навіть керуючись відкритими джерелами, які доступні нам, народним депутатам, стає зрозуміло, що там є не тільки підстави для підозри у скоєнні злочину, а і для прямого звернення до суду. Проте ми зіткнулися з ситуацією, коли людина, яка, можливо, скоїла корупційний злочин, керує усім силовим блоком в Україні: організаціями, які мали б прийти до неї з підозрою. Для будь-кого зрозуміло, що така людина буде використовувати своє становище, аби вивести себе з-під дії українського законодавства.

Але, попри очікування людей та масові акції протесту, відсторонення не відбулося. Зеленський та Єрмак мовчать...

Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець , народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань прав людини
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