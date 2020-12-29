У НАБУ назвали Микитася "викривачем корупції у владі" і нагадали про Татарова

Бюро відреагувало на нову підозру екснардепу і заявило про тиск.

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд", фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю, і зазначило, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Національне бюро не володіє інформацією щодо доказової бази, на підставі якої слідчі повідомили про підозру колишньому народному депутату, ексбенефіціарному власнику компанії «Укрбуд»", - йдеться у повідомленні.

У Бюро зазначили, що відеоматеріали, викладені у публічному доступі, не містять достатніх відомостей для відповідних висновків.

Водночас, в НАБУ наголосили, що Микитась є "викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади".

"За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу президента (Олегу Татарову, - ред.) було повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Відтоді НАБУ стикається з безпрецедентним втручанням у свою діяльність через незаконні рішення: втаємничену необґрунтовану зміну прокурорів у провадженні, рішенням суддів із порушенням підсудності, зміну підслідності у справі. Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності", - йдеться у заяві НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці журналіст Юрій Бутусов повідомив, що співробітники Нац поліції прийшли з обшуком додому до Микитася. Посилаючись на джерела в НАБУ і Нацполіції, а також адвокатів Микитася, Бутусов написав у Facebook, що з 6:00 слідчі проводили обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини. пізніше стало відомо, що Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

9 грудня поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася.

Наразі Микитась перебуває під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Після угоди зі слідством, в якій він дав свідчення щодо заступника голови Офісу президента Татарова, Микитася перебуває під охороною детективів НАБУ.

Офіс генпрокурора за рішенням суду передав підслідність справи Микитася до СБУ. Учора Татарову не змогли обрати запобіжний захід, бо на суд не прийшли прокурори.