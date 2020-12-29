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Доступ до Реєстру декларацій може бути обмежений з технічних причин

До кінця року Реєстр модернізуватимуть.

Доступ до Реєстру декларацій може бути обмежений з технічних причин
Фото: LB.ua

У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За словами Немчінова, НАЗК прагне зробити Реєстр зручнішим як для суб’єктів декларування, так і для громадян.

"Повноцінний перехід на оновлену версію Реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому Реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця", - написав міністр у телеграм-каналі.

Нагадаємо, 28 жовтня НАЗК закрив Єдиний реєстр електронних декларацій через рішення Конституційного суду. Через кілька годин роботу Реєстру було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

У жовтні Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, ухваливши компромісний варіант законопроєкту. 7 грудня документ підписав спікер Ради Дмитро Разумков, 23 грудня - президент Володимир Зеленський.

У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів.

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