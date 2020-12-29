2020-й відзначився не тільки світовою пандемією коронавірусу. Ми зібрали важливі та цікаві події, що сталися у світі та Україні протягом останнього року, окрім локдаунів і карантинних обмежень.

1. Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані.

Фото: EPA/UPG

9 січня іранська ракета влучила в літак "Боїнг-737" української авіакомпанії МАУ через три хвилини після вильоту з аеропорту імама Хомейні в Тегерані. Загинуло 176 осіб, серед них 11 українців (9 членів екіпажу і два пасажири). Відповідальність за катастрофу взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

2. "На українському напрямку" в Росії відбулася заміна.

Фото: rbc.ru Владислав Сурков (зліва) і Дмитро Козак

Помічника президента РФ Владислава Суркова, який "залишив державну службу і пішов займатися медитацією", замінив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Про роль Суркова під час Майдану та окупації Донбасу можна почитати тут, а що означає ротація Сурков/Козак - у матеріалі Олександра Демченка.

3. У Китаї під час піку епідемії за місяць збудували тимчасову лікарню для хворих на ковід на 1 000 місць. Ще одну лікарню звели за 10 днів.

Фото: EPA/UPG

4. В Україні у лютому запровадили ID-картку замість паспорта-книжки з електронним підписом. Першим скористався сервісом президент.

Фото: пресслужба президента

5. Евакуація українських громадян з Уханя.

Фото: comments.ua

У лютому спецрейсом авіакомпанії SkyUp уряд евакуював з китайського міста Ухань 48 українців і 27 іноземних громадян. Їх розмістили для проходження ізоляції в медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Проте місцеві мешканці виступили проти цього. Вони закидали камінням автобус і влаштували сутички з поліцією. Ні в кого з евакуйованих коронавірусу виявлено не було. Перший випадок інфікування в Україні зафіксували через місяць у чоловіка, який повернувся з Італії. Нині в Україні понад мільйон випадків.

6. У Нідерландах розпочався судовий процес над чотирма підозрюваними у справі збитого над Донбасом малайзійського "боїнга".

Фото: EPA/UPG Родичі жертв авіакатастрофи Malaysia Airlines MH17 виставили 298 порожніх стільців під час акції перед російським посольством у Гаазі, Нідерланди, 8 березня 2020 р.

Рейс МН17 Малайзійських авіаліній збили ракетою серії 9M38, запущеною із самохідної вогневої установки "Бук" із сільськогосподарського поля в районі селища Первомайське Донецької області. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. З розслідування випливає, що "Бук" доставили в Україну з Російської Федерації і після того, як його використали для атаки на авіалайнер рейсу МН17, він знову повернувся на територію РФ.

Загинуло 298 осіб. У вбивстві пасажирів літака звинувачено Ігоря Гіркіна (Стрєлков), Сергія Дубинського (Хмурий), Олега Пулатова (Гюрза, Халіф), Леоніда Харченка (Крот).

7. У Росії обнулили президентські строки - Володимир Путін зможе залишитися при владі до 2036 року.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Путiн показує свій паспорт під час голосування на виборчій дільниці в Москві, 1 липня 2020.

8. Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл склали з себе королівські повноваження.

Фото: EPA/UPG Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл

Вони придбали будинок в американській Санта-Барбарі, де наразі живуть разом із сином Арчі. Наприкінці року подружжя виплатило борг за ремонт Фрогмор-хаусу (2,4 мільйона фунтів стерлінгів), який був їхньою резиденцією у Великій Британії. Також відомо, що подружжя втратило другу дитину.

9. Перше приватне транспортування астронавтів до МКС і кінець монополії Росії.

Фото: twitter.com/SciGuySpace

30 травня запустила перший приватний космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції. 2 серпня корабель успішно повернувся на Землю. Капсула з астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя США. Сполученим Штатам це дозволяє відмовитися від послуг російських кораблів "Союз", які зазвичай проводять відправку з космодрому "Байконур" у Казахстані. Це означає кінець монополії Росії на транспортування людей у космос.

10. В Україні прийняли закон, що дозволяє продаж сільськогосподарських земель.

Фото: Олег Петрасюк

11. Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна засудили до 23 років тюремного ув'язнення за звинувачення у зґвалтуванні.

Фото: EPA/UPG Харві Вайнштейн

12. Масштабні лісові пожежі.

Стихiйний вогонь охопив не тільки Австралію та США, від пожеж постраждали також лісові насадження в Україні. Зокрема, у Чорнобилі вигоріло більш ніж 320 га лісу. У Луганській області масштабні пожежі траплялися двічі. Осередки вигорання лісу під час другої пожежі зайняли загальну площу понад 20 тисяч гектарів лісу, загинули 11 осіб, вогнем знищено понад 600 житлових будівель у межах Сєвєродонецького району Луганської області. Пожежники гасили вогонь тижнями. Фінансові збитки для держави склали мільярди.

Фото: Олексiй Ковальов

Лісові пожежі також були зафіксовані у Донецькій, Херсонській, Харківській, Житомирській і Київській областях.

13. Хресна хода на порожній площі Святого Петра.

Фото: Nadia Shira Cohen for The New York Times

Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра у пам'ять жертв пандемії коронавірусу. Зазвичай у процесії щорічно беруть участь тисячі паломників з усього світу, цього року понтифіка супроводжували тільки п'ятеро ув'язнених та п'ятеро лікарів і медсестер з Ватикану.

14. Єдиний у 2020 обмін полоненими з території "Л/ДНР".

Фото: EPA/UPG

Напередодні Великодніх свят з окупованої території до України повернулися 20 громадян. Здебільшого ті, хто був “засуджений” за співпрацю із СБУ. Детальніше - тут.

15. "Black lives matter".

Фото: EPA/UPG Black lives matter' біля Білого дому, 30 травня 2020 Потерпілий після бійки з поліцейськими під час протестів 'біля Білого дому, 30 травня 2020

Сполученими Штатами прокотилася хвиля протестів під гаслом "Black lives matter" через загибель під час затримання поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Протести пройшли в Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Філадельфії та інших великих американських містах. У Вашингтоні вуличні художники написали жовтою фарбою на ділянці 16-ї вулиці Вашингтона гасло протестувальників "Black lives matter". Мер міста розпорядилася назвати цим гаслом частину вулиці, що веде до Білого дому. Тепер вона офіційно називається "площа Black Lives Matter".

16. Повені на Західній Україні.

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Через масштабні підтоплення в Івано-Франківській області зруйновано 110 км автодоріг, 1850 берегових укріплень і 90 мостів. Пошкоджено 429,7 км автодоріг і 130 мостів в Івано-Франківській, у Львівській і Чернівецькій областях. Було порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами. Підтоплено 10 тисяч будинків. На ліквідацію наслідків повені виділили понад мільярд гривень.

17. Концерт для рослин.

Фото: slon.fr

Оперний театр Лісеу в Барселоні зіграв перший концерт після тримісячного карантину для залу, заповненого від партеру до останнього балкона виключно рослинами. За задумом організаторів, такий концерт мав допомогти осмислити абсурдність стану людини в епоху пандемії коронавірусу — люди стали «аудиторією, яку позбавили можливості бути глядачем».

18. Гральному бізнесу в Україні повернули законність.

Фото: EPA/UPG

11 років гральний бізнес був заборонений. У липні Верховна Рада України ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". За законом, ігрові зали мають зникнути з вулиць, а казино, ігрові автомати та букмекерські контори розташовуватимуться лише в готелях категорії 3-5 зірок.

19. Вибух у порту Лівану і 100 загиблих.

Фото: EPA/UPG

У серпні в порту Бейрута вибухнули 2700 тонн нітрату амонію, які шість років зберігали без дотримання заходів безпеки. Загинули 100 людей, більш як 4000 постраждали. Було зруйновано кілька кварталів Бейрута.

20. Перемога Лукашенка на виборах і затяжні протести.

Фото: EPA/UPG

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Це обурило громадян, які вийшли на багатотисячні мітинги. Міжнародна спільнота результатів виборів не визнала. Проте домогтися зміни влади білоруським протестувальникам не вдалося. Люди щонеділі виходять на марші протесту, і щоразу кількість затриманих сягає сотень осіб. Станом на вересень затриманих було близько 7 тисяч. Що відбувається із затриманими в СІЗО - читайте в тексті Оксани Расулової.

21. Загибель курсантів на Харківщині.

Фото: EPA/UPG

25 вересня біля Чугуєва на Харківщині впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, що виконував тренувальний політ. Загинули 19 курсантів третього і четвертого курсів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ і 7 офіцерів. Одному курсанту вдалося врятуватися. Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету Повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовку екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

22. Звільнення Віталія Марківа.

Апеляційний суд Італії виправдав і відпустив українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого раніше до 24 років позбавлення волі через звинувачення у причетності до загибелі фоторепортера, громадянина Італії Андреа Роккеллі у Слов'янську.

Фото: Макс Требухов

Судові слухання у справі Марківа тривали три роки. Старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі в зоні бойових дій на Донбасі. За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб фотографа та російського перекладача, котрі загинули в результаті мінометного обстрілу біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

23. Перемога Джозефа Байдена.

Фото: Anna Moneymaker /The New York Times

Попри непохитну впевненість Дональда Трампа у переобранні його на другий строк, перемогу у президентських виборах здобув представник Демократичної партії Джозеф Байден. Що це означає для США та світу - читайте у матеріалі "Средний класс, рабочие места и борьба с коронакризисом. Экономика США в эпоху Байдена".

24. Заборона абортів у Польщі.

У жовтні Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю (це аргументація для 98% випадків абортів).

Фото: sanktuariumrodziny.pl

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту з таким рішенням. Польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду про заборону абортів, яке мало набути чинності 2 листопада.

25. Початок вакцинації від коронавірусу.

Фото: Jacob King

8 грудня у Великій Британії зробили перше у світі щеплення вакциною Pfizer BioNTech від COVID-19 90-річній пацієнтці. Згодом вакцинацію почали у США, Ізраїлі, Польщі, Туреччині, Угорщині, Сербії тощо. До 25 грудня у Великобританії вакцинували більш ніж 600 тисяч людей.