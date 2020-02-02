В Ухани завершили строительство больницы для пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса. Об этом в воскресенье пишет издание Синьхуа.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань" начнет в понедельник. Больница рассчитана на тысячу мест. Работать там будут 1,4 тыс. военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Как ожидается, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Напомним, согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 305 заболевших, 1 февраля впервые зафиксировали смерть за пределами КНР - на Филиппинах. Вылечить от китайского вируса удалось 328 человек.