Apple временно закрывает офисы и магазины в Китае из-за коронавируса

Сотрудникам компании, занимающимся сборкой гаджетов, запрещено выходить на работу в связи с карантином.

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое опубликовал редактор Bloomberg Марк Гурман.

Решение принято из-за "предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения". Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.

На официальном сайте компании на странице магазина в Пекине говорится, что 1 февраля он работает до 18:00 по местному времени, а с 2 по 7 февраля будет закрыт. То же касается магазинов в Наньине, Шеньчжене, Гуанчжоу, Шанхае и других городах материкового Китая (согласно данным на сайте, всего 42 магазина). В Гонконге, Макао и на Тайване они продолжат работу.

Компания пообещала следить за ситуацией с коронавирусом и вновь открыть магазины как можно скорее.

Apple производит большую часть продукции в КНР и считает эту страну ключевым рынком. По подсчетам CNBC, за декабрь в Китай было отгружено 3,2 млн iPhone (в декабре 2018 года показатель составил 2,7 млн).

28 января Bloomberg сообщил, что производству продукции Apple в Китае может грозить срыв из-за карантина, который запрещает сотрудникам, занимающимся сборкой гаджетов, выходить на работу.

Ранее Google решил временно закрыть все офисы в КНР. Starbucks закрыл в Китае более 2 тыс. кофеен, а Honda и Nissan эвакуировали рабочих из города Ухань, где впервые выявили вспышку коронавируса.

Кроме того, о временной приостановке бизнеса в КНР объявила IKEA и McDonald's. Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen объявили о продлении каникул на своих заводах в Китае до 10 февраля, передает DW.