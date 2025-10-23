«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСвіт

Білий дім оприлюднив список донорів бальної зали, на яку витратять мільйони доларів

Серед компаній є Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast і Meta.

Візуалізація нового бального залу Білого дому
Фото: Пресслужба Білого дому

Білий дім оприлюднив список донорів бальної зали, на яку витратять мільйони доларів. 

Як пише CNN, серед компаній є Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast і Meta.

Це лише частина списку тих фірм, які зробили пожертви на будівництво запропонованої президентом Дональдом Трампом бальної зали площею близько 8300 кв.м.

Серед додаткових донорів – співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклвосси, міністр торгівлі Говард Лутнік із сім’єю та родина Адельсонів. У 2018 році Трамп нагородив Міріам Адельсон, впливову республіканську донорку, Президентською медаллю Свободи.

Трамп неодноразово заявляв, що роботи над бальною залою фінансуються приватно – ним самим та донорами – і не коштуватимуть платникам податків жодного долара.

У середу Трамп обговорив свої плани щодо будівництва зали, заявивши, що вона обійдеться "приблизно в 300 мільйонів доларів". Раніше адміністрація оцінювала вартість проєкту у 200 мільйонів.

  • Раніше в адміністрації Трампа визнали, що роботи, які розпочалися у Білому домі на початку тижня, мають на меті повне знесення східного крила задля будівництва бальної зали.
