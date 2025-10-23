Гроші були зібрані за дві доби.

У Чехії зібрали гроші на купівлю української ракети "Фламінго"

У Чехії закінчився збір грошей на купівлю української ракети "Фламінго".

Про це повідомила чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна")

Збір оголосили цього тижня, була запланована сума 12,5 млн чеських крон. Учасники збору назбирали майже 13,3 млн чеських крон.

"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", – розповів організатор ініціативи Мартін Ондрачек.

Він також повідомив, що розпочинає наступний раунд переговорів з виробником.

“У нас є спільна угода, яка, можливо, стане досить великим сюрпризом для людей, які зробили внесок у ракету. Я маю знову підтвердити її з ними до кінця тижня”, – зазначив Ондрачек.

Втім, організатор ініціативи не повідомив жодних додаткових подробиць.