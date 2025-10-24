Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Санкції США зірвали постачання нафти до Сербії

Є ризик зупинки єдиного нафтопереробного заводу країни.

Санкції США зірвали постачання нафти до Сербії
прапор Сербії
Фото: Twitter/Serbian Government

Американські санкції проти російської компанії NIS, яка володіє сербською нафтовою групою, заблокували отримання партії сирої нафти, що могла б продовжити роботу єдиного нафтопереробного заводу Сербії, пише Reuters.

Без нових поставок нафтопереробний завод NIS у Панчеві буде змушений зупинити роботу вже за кілька днів.

Президент Сербії Александр Вучич ще 9 жовтня попередив, що без нових поставок НПЗ, який забезпечує більшість палива в країні, зокрема, бензин і авіапальне, не зможе працювати після 1 листопада. Водночас він запевнив, що паливні сховища заповнені і наявних запасів вистачить до кінця року:

«Не буде дефіциту сирої нафти, її похідних і не буде енергетичної кризи», — заявив Вучич.

Санкції США, ухвалені ще у січні, мали на меті обмежити діяльність NIS через її російське власництво. 

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, танкер Maran Helios, який перевозив 1 млн барелів казахстанської нафти KEBCO для NIS, прибув 9 жовтня до хорватського порту Омішаль. Проте паливо до Сербії так і не потрапило.

Оператор хорватського нафтопроводу Janaf повідомив, що завершив усі поставки нафти, що належали NIS, ще 8 жовтня, і після цього жодних нових обсягів до транспортування не планувалося.

Наразі невідомо, чи буде цей вантаж збережено в порту Омішаль, чи перепродано іншому покупцеві.

За розрахунками Reuters, партія сирої нафти, яку мала отримати Сербія, дозволила б заводу в Панчеві працювати приблизно 10 днів. Хоча джерела агентства зазначають, що запаси пального майже заповнені, країна незабаром стане дедалі більш залежною від імпорту.
