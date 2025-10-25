Компанія із виробництва дронів, пов’язана з Трампом-молодшим, отримала контракт Пентагону

Армія США уклала з нею контракт на виробництво 3 500 двигунів для дронів, а також різних інших деталей до них.

Маловідома компанія з виробництва дронів Unusual Machines, пов'язана із Дональдом Трампом-молодшим, отримала найбільший контракт від Пентагону на сьогодні.

Про це пише Financial Times.

Компанія з Флориди, в якій Трамп-молодший володів часткою у 4 млн доларів, заявила, що армія США уклала з нею контракт на виробництво 3 500 двигунів для дронів, а також різних інших деталей до них. Там додали, що армія планує замовити ще 20 000 компонентів наступного року.

Генеральний директор Аллан Еванс зазначив, що це, ймовірно, найбільше замовлення від уряду США, але не розкрив вартість контракту.

Unusual Machines запросила Дональда Трампа-молодшого як радника у листопаді 2024 року. Невдовзі після цього було розкрито, що Трамп-молодший володіє 331 580 акціями, що зараз оцінюється приблизно у 4 млн доларів. Еванс цього року заявив, що син президента продовжив інвестувати у компанію, хоча не зобов’язаний звітувати, чи продавав частку.

Щодо контракту з Пентагоном Еванс повідомив FT, що Трамп-молодший "не радив і не брав участі" у цій угоді.

"Дон ніколи не спілкувався з кимось з адміністрації від імені Unusual Machines або щодо цього контракту. Його роль радника не пов’язана з взаємодією з урядом", – прокоментував речник Трампа-молодшого.

Закупівля відбулася після того, як президент Дональд Трамп у червні підписав указ про розвиток американської дронової індустрії – як комерційної, так і оборонної. Міністр оборони Піт Гегсет відтоді прискорив виробництво військових безпілотників і надав командирам ширші повноваження закуповувати та тестувати технології.

Армія США робить ставку на масове та дешеве виробництво дронів, включаючи партнерство з комерційними стартапами у сфері оборонних технологій.

Unusual Machines також уклала контракти з іншими підрядниками Пентагону: $12,8 млн зі Strategic Logix (вересень) та $1,6 млн з нерозкритим виробником дронів (серпень).

Водночас компанія постраждала від тарифів Трампа: лише у І кварталі цього року збитки склали $3,3 млн, оскільки довелося шукати альтернативу китайським компонентам.