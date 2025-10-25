Міністр оборони Британії – Путіну: “ми полюємо за вашими підводними човнами”

Джон Гілі каже, що кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

Як повідомляє “Бі-Бі-Сі”, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі має звернення до очільника Кремля Владіміра Путіна: «Ми полюємо на ваші підводні човни».

Він каже, що кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

За словами Гілі, це свідчить про посилення «російської агресії по всій території», яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці зараз повернулася до того ж рівня, що й часів Холодної війни.

Королівські ВПС та Королівський флот посилили спостереження за Північною Атлантикою, де російські підводні човни є найбільш активними. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово, і часто за підтримки інших союзників НАТО.

Для цього використовують, зокрема, літаки-розвідники P-8.

Спостерігаючи за роботою екіпажів, Гілі повідомив журналістам: «Росія кидає нам виклик; вона випробовує нас; вона спостерігає за нами. Але ці літаки дозволяють нам сказати Путіну: ми спостерігаємо за вами; ми полюємо на ваші підводні човни».

Спочатку екіпаж відстежує низку надводних суден, використовуючи камери літака, щоб шукати будь-яке підозріле обладнання чи активність. Часом вони пролітають лише за кілька сотень метрів над хвилями.