​WSJ: Розвідслужба Держдепу США сумнівалася у готовності Путіна до переговорів

На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСвіт

​WSJ: Розвідслужба Держдепу США сумнівалася у готовності Путіна до переговорів

ЦРУ навпаки – вважало, що ситуація була більш оптимістична.

​WSJ: Розвідслужба Держдепу США сумнівалася у готовності Путіна до переговорів
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США (INR) на початку цього року поставила під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна вести переговори про завершення війни в Україні, передає «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.

Натомість була біьш оптимістична оцінка від Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа американські посадовці неодноразово зверталися до аналітиків розвідслужб із проханням оцінити цілі Кремля в Україні та з’ясувати, чи готовий Путін до переговорів.

Аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент США може знайти можливості для переговорів із Путіним. Натомість у Держдепі вважали, що глава Кремля не відмовиться від своїх максималістських вимог, зокрема, щодо так званої «демілітаризації» та «денацифікації» України.

Оцінка розвідслужби Держдепу була підготовлена ще до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

За даними WSJ, після оприлюднення внутрішньої оцінки керівництво Бюро розвідки та досліджень розкритикувало аналітиків, вважаючи, що їхня позиція «шкодить авторитету» відомства серед посадовців. Після цього кількох співробітників звільнили, а один подав у відставку.

  • У результаті після численних спроб Трампа досягти конкретних домовленостей із росіянами США нарешті ввели санкції проти РФ. Днями Мінфін оголосив про обмеження проти великих російських нафтових компаній.
  • Згодом стало відомо, що адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, якщо Путін продовжить зволікати із закінченням війни в Україні.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies