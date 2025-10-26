​WSJ: Розвідслужба Держдепу США сумнівалася у готовності Путіна до переговорів

ЦРУ навпаки – вважало, що ситуація була більш оптимістична.

Внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США (INR) на початку цього року поставила під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна вести переговори про завершення війни в Україні, передає «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.

Натомість була біьш оптимістична оцінка від Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа американські посадовці неодноразово зверталися до аналітиків розвідслужб із проханням оцінити цілі Кремля в Україні та з’ясувати, чи готовий Путін до переговорів.

Аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент США може знайти можливості для переговорів із Путіним. Натомість у Держдепі вважали, що глава Кремля не відмовиться від своїх максималістських вимог, зокрема, щодо так званої «демілітаризації» та «денацифікації» України.

Оцінка розвідслужби Держдепу була підготовлена ще до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

За даними WSJ, після оприлюднення внутрішньої оцінки керівництво Бюро розвідки та досліджень розкритикувало аналітиків, вважаючи, що їхня позиція «шкодить авторитету» відомства серед посадовців. Після цього кількох співробітників звільнили, а один подав у відставку.