​Генерал США Кларк: Підхід Трампа до Путіна - це блеф і погрози. Але пряма військова конфронтація з Росією - ні

Військовий вважає, що президент США "дивиться на ситуацію стратегічно".

​Генерал США Кларк: Підхід Трампа до Путіна - це блеф і погрози. Але пряма військова конфронтація з Росією - ні
Веслі Кларк
Фото: "Голос Америки"

Відставний генерал армії США, колишній командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що "був би здивований", якби президент Дональд Трамп погодився надати Україні ракети Tomahawk.

Про це Кларк розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Я думаю, що президент Трамп дивиться на ситуацію стратегічно - як впливати на Путіна. Блеф, погрози - це частина його підходу. Але пряма військова конфронтація з Росією - ні. Тож, навіть якщо він теоретично погодиться надати Tomahawk, попереду буде ще кілька кроків: передання пускових установок, навчання, вибір цілей. І зрештою, США мали б право остаточного схвалення кожної цілі", - пояснив генерал. 

Кларк зазначив, що на сьогодні виготовлено та застосовано кілька тисяч Tomahawk.

"Скільки з них отримає Україна? 200? 400? Можливо. А, може, й менше. До того ж Україна вже розробляє власну крилату ракету великої дальності. І, за повідомленнями ЗМІ, вона вже використовується — має приблизно ту саму дальність і бойову частину, що й Tomahawk. Отже, внесок США мав би тактичне значення, але чи був би він стратегічним — це питання", - сказав він. 

Кларк зазначив, що коли в США говорять про удари в глибокий тил Росії, вони згадують досвід Другої світової війни, коли американські бомбардувальники літали над Німеччиною. Але та кампанія була відносно неефективною й не стала вирішальною. Він вважає, що наразі неможливо порівнювати ситуацію нинішньої російсько-української війни з Другою світовою, бо удари союзників по Німеччині були обмежені в часі, а знищення Україною російських нафтопереробних і логістичних об’єктів не має таких обмежень.

"І навіть якщо ви знищите 20 % нафтопереробних заводів Росії — це ж не означає, що Росія скаже: «Окей, ми втратили 20 % наших НПЗ, ми здаємося». Ні, вони будуть ремонтувати ці заводи. Скільки це триватиме, залежить від характеру пошкоджень. Якщо просто підірвати резервуари для зберігання — можливо, два місяці. Якщо знищити критичний компонент — може знадобитися чотири місяці, поки Китай не поставить заміну, і тоді завод знову запрацює. Тож, якщо Україна має можливість щомісяця виводити з ладу 10 % НПЗ, а Росія здатна ремонтувати 10 % що два місяці — то це не зовсім те, чим воно здається. Щоб повністю вивести з ладу 100 % нафтопереробної інфраструктури, потрібен дуже довгий і важкий процес", - пояснив генерал. 

  • 17 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за день до зустрічі з Володимиром Зеленським. Ініціатива розмови походила від Москви. За її результатами американський президент анонсував зустріч із Путіним у Будапешті протягом кількох тижнів. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку. 
  • Однією з головним тем, з якими президент України рушав до Вашингтона, було прохання дозволити продаж далекобійних ракет Tomahawk. В обмін на це Україна пропонує далекобійні дрони. Однак результату не було: після переговорів Зеленський сказав, що цю тему мають коментувати США, а вони ескалації не хочуть. 
  • Пізніше зустріч у Будапешті також скасували. 
﻿
