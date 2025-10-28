Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Підозрюваний у вбивстві експрем'єра Японії визнав провину

Мотивом він назвав образу на релігійну організацію "Церква обʼєднання", яку вважає винною в розоренні його сім’ї.

Підозрюваний у вбивстві експрем'єра Японії визнав провину
Сіндзо Абе (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

45-річний Ямагамі Тецуй, обвинувачений у вбивстві колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе, визнав свою провину в перший день судового слухання по цій справі.

Про це повідомляє Kyodo News.

Чоловік заявив, що це він убив Сіндзо Абе. Причиною цього він назвав образу на релігійну організацію "Церква обʼєднання", якій матір нападника пожертвувала близько 660 тисяч доларів. Тож після цього він "затаїв образу" на цю церкву, а тому вирішив, що вбивство колишнього очільника уряду приверне увагу до цієї релігійної організації.

За даними BBC, "Церкву об’єднання" пов’язують з Ліберально-демократичною партією, яку очолював Сіндзо Абе. Зокрема, внутрішнє розслідування показало, що 179 з 379 її законодавців взаємодіяли з "Церквою обʼєднання".

Крім того, батько Сіндзо Абе, експремʼєр-міністр Японії Нобусуке Кісі, допоміг представити цю церкву в Японії, пише Kyodo. Через вбивство Абе у 2025 році суд Японії вперше дав наказ розпустити церкву.

Вбивство Сіндзо Абе

  • 28 серпня 2020 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку за станом здоров'я. Він очолював японський уряд найдовше в історії – вісім років поспіль.
  • 8 липня 2022 року під час промови для виборчої кампанії до верхньої палати парламенту у західній префектурі Нара чоловік вистрілив у колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе. Того ж дня експрем'єр помер у лікарні.
  • 27 вересня в Японії провели урочисте поховання Сіндзо Абе. Паралельно в Токіо зібрались кілька тисяч протестувальників із плакатами - вони були невдоволені тим, що на церемонію витратили  $11,4 мільйони державних коштів.
