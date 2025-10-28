Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
Світ

AP: США намагались підкупити пілота Мадуро

США пропонували доставити Мадуро до однієї з локацій під контролем Вашингтону.

Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Агент Міністерства внутрішньої безпеки США Едвін Лопес запропонував полковнику ВПС Венесуели Бітнеру Вільєгасу доставити Наколаса Мадуро до однієї з локацій під контролем США.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на кількох неназваних чинних та колишніх американських посадовців, а також одного з опонентів Мадуро. Крім того, видання переглянуло та підтвердило листування між агентом та пілотом.

Зазначається, що розмова була напруженою, в результаті пілот не дав чіткої відповіді, але залишив американському агенту свій номер телефону. 16 місяців, навіть після відставки, американський агент підтримував зв’язок із пілотом через зашифровані месенджери.

Операція почалася у квітні 2024 року. Тоді до посольства США в Домінікані звернувся інформатор, який надав відомості про літаки, якими користувався Мадуро. Едвін Лопес отримав дозвіл на розслідування і вийшов на Вільєгаса, особистого пілота президента Венесуели Мадуро.

Лопес запропонував Вільєгасу доставити Мадуро до однієї з локацій під контролем США, а саме Домінікани, Пуерто-Рико або бази Гуантанамо, в обмін на винагороду, але Вільєгас не погодився.

Лопес продовжував писати Вільєгасу, надсилаючи посилання на пресрелізи Мінʼюсту США про винагороду в 50 млн доларів за затримання Мадуро, поки той не заблокував агента.

Згодом опоненти Мадуро спробували залякати пілота, публічно натякнувши на можливу зраду Вільєгаса. Тоді американський політик Маршалл Біллінгслі привітав пілота з днем народження в соцмережі X, опублікувавши його фото, зроблене під час зустрічі з Лопесом.

За кілька хвилин після цього один з президентських літаків Мадуро повернувся в Каракас, і у соцмережах припускали, що пілота затримали. За кілька днів Вільєгас зʼявився в ефірі державного телебачення поруч з очільником МВС країни Діосдадо Кабелло, який назвав його "непохитним патріотом".
