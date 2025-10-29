Німеччина відреагувала на заяву представника Росії про «гарантії безпеки» для НАТО та ЄС

«Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції», - заявила речниця німецького МЗС.

Уряд Німеччини відмовився коментувати заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито готовність Москви надати країнам НАТО та ЄС «безпекові гарантії».

Про це заявила речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер на брифінгу в Берліні, передає «Укрінформ».

«Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції, змістовні з погляду того, що спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України», — сказала Дешауер.

Вона наголосила, що Росія в будь-який момент може завершити неспровоковану війну проти України, але у «пропозиціях» Лаврова такого наміру не видно.

«Від російської сторони вимагають припинити війну, а Федеральний уряд продовжуватиме підтримувати Україну в її обороні проти російської агресії», — додала представниця МЗС.

Крім того, заступник речника федерального уряду Штеффен Маєр зазначив, що в Берліні не бачать готовності Кремля до завершення війни.

«Володимир Путін продовжує демонструвати, що не має жодного інтересу до початку серйозних мирних переговорів. Тому ми переконані, що треба посилити тиск на Росію, щоб примусити його до цього», — сказав Маєр.