У Лівані заявили про вбивство працівника муніципалітету під час ізраїльського рейду

Протягом останніх кількох днів Ізраїль посилив свої удари по Лівану, заявляючи, що він завдає ударів по позиціях "Хезболли".

Ізраїльський авіаудар по інфраструктурі на півдні Лівану, 30 жовтня 2025 року

Президент Лівану Джозеф Аун наказав збройним силам протистояти будь-якому вторгненню Ізраїлю на південь країни після ізраїльського рейду, унаслідок якого загинув працівник муніципалітету.

Про це повідомляє France24.

Незважаючи на припинення вогню з ліванською бойовим угрупованням “Хезболла” у листопаді 2024 року, Ізраїль утримує війська у п'яти районах на півдні Лівану та продовжує регулярні авіаудари, які нещодавно посилилися.

Національне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило, що “унаслідок серйозної та безпрецедентної атаки ізраїльські ворожі сили проникли вночі в село Бліда вночі, розташоване більше ніж за кілометр від кордону, за підтримки кількох транспортних засобів”.

“Сили штурмували будівлю муніципалітету Бліда, де спав працівник Ібрагім Саламех, і ворожі солдати почали його вбили”, – додали в агентстві.

Мешканці села розповіли, що рейд тривав кілька годин, ізраїльські війська відступили на світанку.

NNA повідомило також, що ізраїльські війська підірвали зал для релігійних церемоній у сусідньому прикордонному селі Адайсе.