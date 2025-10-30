У Лівані заявили про вбивство працівника муніципалітету під час ізраїльського рейду

Президент Лівану Джозеф Аун наказав збройним силам протистояти будь-якому вторгненню Ізраїлю на південь країни після ізраїльського рейду, унаслідок якого загинув працівник муніципалітету.
Про це повідомляє France24.
Незважаючи на припинення вогню з ліванською бойовим угрупованням “Хезболла” у листопаді 2024 року, Ізраїль утримує війська у п'яти районах на півдні Лівану та продовжує регулярні авіаудари, які нещодавно посилилися.
Національне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило, що “унаслідок серйозної та безпрецедентної атаки ізраїльські ворожі сили проникли вночі в село Бліда вночі, розташоване більше ніж за кілометр від кордону, за підтримки кількох транспортних засобів”.
“Сили штурмували будівлю муніципалітету Бліда, де спав працівник Ібрагім Саламех, і ворожі солдати почали його вбили”, – додали в агентстві.
Мешканці села розповіли, що рейд тривав кілька годин, ізраїльські війська відступили на світанку.
NNA повідомило також, що ізраїльські війська підірвали зал для релігійних церемоній у сусідньому прикордонному селі Адайсе.
- Протягом останніх кількох днів Ізраїль посилив свої удари по Лівану, заявляючи, що він завдає ударів по позиціях "Хезболли".
- У вівторок речник комісії ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що ізраїльські війська вбили 111 мирних жителів у Лівані з моменту набрання чинності припинення вогню.
- "Хезболла" була сильно ослаблена протягом більш ніж року конфлікту з Ізраїлем, і Сполучені Штати посилили тиск на ліванську владу, щоб роззброїти угруповання, яке підтримує Іран. На початку жовтня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення 230 млн доларів силам безпеки Лівану для роззброєння "Хезболли". Фінансування включає 190 млн доларів для Збройних сил Лівану та 40 млн доларів для Сил внутрішньої безпеки.