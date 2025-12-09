Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

Нетаньягу анонсував близький перехід до другої фази перемир'я в Газі

На другому етапі Єрусалим має відвести війська, а ХАМАС роззброїтися, після чого почнеться відбудова Гази.

Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що наближається час переходу сторін до другого етапу реалізації мирного плану у Смузі Гази - хоча низка питань ще мають бути узгоджені.

Як пише BBC, друга фаза перемир'я передбачає відведення ізраїльських військ, застосування міжнародних сил безпеки, роззброєння ХАМАСу та початок відбудови Гази.

Палестинське угруповання поки не оголошувало про плани відмовитися від засобів ведення війни, хоча один із представників політичного крила говорив про готовність "заморозити або передати на зберігання" зброю. 

Наразі тривають пошуки тіла останнього ізраїльського заручника, офіцера поліції Рана Гвілі, який був вбитий під час атаки 7 жовтня 2023 року - його повернення є умовою для того, щоб вважати перший етап перемир'я виконаним.

29 грудня Нетаньягу має намір провести переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо деталей реалізації другої фази мирного плану. 
