Переговори щодо закріплення перемир’я у Смузі Гази, яке за підтримки США триває від 10 жовтня, увійшли у "критичну фазу".

Про це заявив прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані під час виступу на форумі в Досі, повідомляє Reuters.

Катар, який виступає одним із ключових посередників, наголошує: попри суттєве зменшення насильства, нинішній стан не можна назвати повноцінним припиненням вогню.

"Ми перебуваємо в критичному моменті. Ми лише зробили паузу. Припинення вогню неможливе до повного виведення ізраїльських військ — доки в Газі не настане стабільність, люди не зможуть вільно заходити та виходити, чого сьогодні немає", — заявив аль-Тані.

Сторони зараз просувають подальші пункти мирного плану президента США Дональда Трампа. Серед ключових положень:

Створення тимчасового технократичного палестинського уряду в Газі;

Нагляд міжнародної "ради миру";

Залучення міжнародних сил безпеки — їхній склад та мандат залишаються одним із найскладніших питань для узгодження.