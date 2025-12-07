Переговори щодо закріплення перемир’я у Смузі Гази, яке за підтримки США триває від 10 жовтня, увійшли у "критичну фазу".
Про це заявив прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані під час виступу на форумі в Досі, повідомляє Reuters.
Катар, який виступає одним із ключових посередників, наголошує: попри суттєве зменшення насильства, нинішній стан не можна назвати повноцінним припиненням вогню.
"Ми перебуваємо в критичному моменті. Ми лише зробили паузу. Припинення вогню неможливе до повного виведення ізраїльських військ — доки в Газі не настане стабільність, люди не зможуть вільно заходити та виходити, чого сьогодні немає", — заявив аль-Тані.
Сторони зараз просувають подальші пункти мирного плану президента США Дональда Трампа. Серед ключових положень:
- Створення тимчасового технократичного палестинського уряду в Газі;
- Нагляд міжнародної "ради миру";
- Залучення міжнародних сил безпеки — їхній склад та мандат залишаються одним із найскладніших питань для узгодження.
- Ізраїльська сторона цього тижня заявила про намір відновити роботу контрольно-пропускного пункту "Рафах", спочатку — для виїзду, а згодом і для в’їзду. Це планують зробити після повернення тіла останнього заручника.
- Ізраїльська армія взяла під контроль палестинську сторону переходу у травні 2024 року, стверджуючи, що його “використовують в терористичних цілях” – з підозрою у торгівлі зброєю. Його ненадовго знову відкрили під час перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом, яке набуло чинності 19 січня, спочатку дозволяючи проїзд людям, яким дозволено виїжджати з Гази, а пізніше вантажівкам.