Іран заявляє про повернення пів сотні громадян після депортації зі США

Громадяни Ірану стикаються з переслідуваннями під різними приводами, підкреслили у МЗС країни.

Близько 50 іранців повернуться додому найближчими днями після депортації з США за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Про це повідомили у преслужбі МЗС країни.

“Протягом минулого року расистські заходи, спрямовані проти іноземних громадян, особливо з регіону, і зокрема іранців, посилилися”, – зазначив речник міністерства.

Громадяни Ірану стикаються з переслідуваннями під різними приводами, підкреслили дипломати.

Це вже друге таке повернення людей за останні місяці. У вересні міністерство підтвердило, що 120 іранців повернулися назад у рамках планів США щодо депортації громадян, які нібито незаконно в’їхали до країни. Більшість – через кордон з Мексикою.