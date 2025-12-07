Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Іран заявляє про повернення пів сотні громадян після депортації зі США

Громадяни Ірану стикаються з переслідуваннями під різними приводами, підкреслили у МЗС країни.

Іран заявляє про повернення пів сотні громадян після депортації зі США
Депортаційний рейс з США
Фото: Karoline Leavitt у X

Близько 50 іранців повернуться додому найближчими днями після депортації з США за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Про це повідомили у преслужбі МЗС країни.

“Протягом минулого року расистські заходи, спрямовані проти іноземних громадян, особливо з регіону, і зокрема іранців, посилилися”, – зазначив речник міністерства. 

Громадяни Ірану стикаються з переслідуваннями під різними приводами, підкреслили дипломати.

Це вже друге таке повернення людей за останні місяці. У вересні міністерство підтвердило, що 120 іранців повернулися назад у рамках планів США щодо депортації громадян, які нібито незаконно в’їхали до країни. Більшість – через кордон з Мексикою.
