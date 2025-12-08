Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень і зустрічі в Лондоні і Брюсселі

Відеозвернення глава держави записав з вагону поїзда, тож, вочевидь, він був уже на шляху.

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні про початок нового дипломатичного тижня. Він та інші українські представники проводитимуть консультації з європейськими партнерами. Будуть зустрічі в Лондоні і Брюсселі.

Йтиметься про безпекові питання, пакети підтримки. Передусім – про ППО і довгострокове фінансування.

“Звісно, ми будемо говорити про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах. Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками США. Зараза секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров і Андрій Гнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з руськими”, – сказав президент.

Зеленський подякував американському спецпредставнику Стіву Віткоффу і раднику-зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, з яким учора були розмови.

“Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і не проста”, – сказав він.

Зеленський додав, що провів і розмову з італійською прем’єркою Джорджою Мелоні. Постійно на зв’язку з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Єврокомісією і генсеком НАТО.

"Мирна угода"

У листопаді США привезли до Києва мирний план, створений за аналогією з планом для Ізраїлю і ХАМАС. Офіційно його не публікували, але, за даними ЗМІ, там були пункти, що суперечать українським інтересам, зокрема про значне скорочення армії, відмову від вступу до НАТО і визнання українських областей територією Росії. Bloomberg писало, що план передали американцям із Москви і невідомо, чи ті в ньому щось змінили перед тим, як показувати Україні.

Президент тоді заявив про ризик втрати США як ключового партнера. Він сказав, що перемовники намагатимуться схилити Штати на свій бік.

Відтоді Україна і США провели три раунди переговорів: один у Женеві і два в США. З росіянами Стів Віткофф і Джаред Кушер зустрілися з цього приводу один раз: в Москві. Вони мали п'ятигодинну зустріч з Путіним.