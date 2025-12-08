Стармер: мирна угода має містити такі гарантії безпеки, щоб Путіну довелося її поважати

Прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, що в питанні перемовин про угоду з'явився прогрес.

Мирна угода повинна містити жорсткі гарантії безпеки для України, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Україна заплатила високу ціну в цій неспровоканій нею війні, тож припинення вогню мусить бути справедливим, наводить слова прем'єра в інтерв'ю Press Assosiation BBC.

Гарантії безпеки мають бути такими, щоби Путіну довелося поважати угоду, сказав він. Стармер також зазначив, що завдяки Дональду Трампу мирні переговори просунулися найдальше за ці чотири роки.

Перемовини є складними, "але я справді думаю, що ми досягаємо прогресу", зазначив прем'єр-міністр.

Сьогодні Стармер прийматиме українського і французького президентів та канцлера Німеччини. Ці європейські лідери неодноразово демонстрували свою підтримку під час суперечок між Україною і США.