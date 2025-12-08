Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Головна

Стармер: мирна угода має містити такі гарантії безпеки, щоб Путіну довелося її поважати

Прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, що в питанні перемовин про угоду з'явився прогрес. 

Стармер: мирна угода має містити такі гарантії безпеки, щоб Путіну довелося її поважати
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Мирна угода повинна містити жорсткі гарантії безпеки для України, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Україна заплатила високу ціну в цій неспровоканій нею війні, тож припинення вогню мусить бути справедливим, наводить слова прем'єра в інтерв'ю Press Assosiation BBC

Гарантії безпеки мають бути такими, щоби Путіну довелося поважати угоду, сказав він. Стармер також зазначив, що завдяки Дональду Трампу мирні переговори просунулися найдальше за ці чотири роки. 

Перемовини є складними, "але я справді думаю, що ми досягаємо прогресу", зазначив прем'єр-міністр.

Сьогодні Стармер прийматиме українського і французького президентів та канцлера Німеччини. Ці європейські лідери неодноразово демонстрували свою підтримку під час суперечок між Україною і США. 
