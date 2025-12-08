Британська міністерка закордонних справ полетить до Рубіо обговорювати мирну угоду

Європа намагається підтримувати діалог зі Сполученими Штатами для досягнення справедливого миру.

Британська міністерка закордонних справ Іветт Купер полетить до Вашингтона на переговори з американським держсекретарем Марко Рубіо. Вона планує обговорити війну проти України, пише BBC.

Іветт планує зосередитися на зусиллях для закінчення війни та співпраці США і Британії в питаннях глобальної безпеки. Також обговорить припинення вогню в Смузі Гази.

"Велика Британія і США підтвердять зобов'язання для досягнення мирної угоди в Україні", – повідомив офіс британської міністерки.

Сьогодні в Лондоні перебуватиме президент Володимир Зеленський, який зустрінеться там з Кіром Стармером і лідерами інших європейських країн.