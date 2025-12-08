Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСвіт

Британська міністерка закордонних справ полетить до Рубіо обговорювати мирну угоду

Європа намагається підтримувати діалог зі Сполученими Штатами для досягнення справедливого миру. 

Британська міністерка закордонних справ полетить до Рубіо обговорювати мирну угоду
Іветт Купер
Фото: facebook.com/UKCypriotFed

Британська міністерка закордонних справ Іветт Купер полетить до Вашингтона на переговори з американським держсекретарем Марко Рубіо. Вона планує обговорити війну проти України, пише BBC.

Іветт планує зосередитися на зусиллях для закінчення війни та співпраці США і Британії в питаннях глобальної безпеки. Також обговорить припинення вогню в Смузі Гази. 

"Велика Британія і США підтвердять зобов'язання для досягнення мирної угоди в Україні", – повідомив офіс британської міністерки.

Сьогодні в Лондоні перебуватиме президент Володимир Зеленський, який зустрінеться там з Кіром Стармером і лідерами інших європейських країн. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies