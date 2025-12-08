У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

Між Таїландом і Камбоджею відбулися нові зіткнення. Десятки тисяч людей покинули домівки в обох країнах

Сторони звинуватили в ескалації одна одну. 

Між Таїландом і Камбоджею відбулися нові зіткнення. Десятки тисяч людей покинули домівки в обох країнах
Кордон Камбоджі і Таїланду
Фото: EPA/UPG

Між Таїландом та Камбоджою відбулися нові збройні зіткнення. Цивільні мешканці масово покидають свої домівки в обох країнах, передає BBC. На кадрах з Камбоджі видно, що громадяни виїжджають будь-яким доступним транспортом включно з тракторами. 

І Камбоджа, і Таїланд звинувачують в конфронтації одна одну. Вранці понеділка повітряні сили Таїланду підтвердили один удар по військовому об'єкту в Камбоджі.

Це був удар у відповідь на військову активність Камбоджі, що могла нести загрозу для тайського кордону, повідомили військові Таїланду. 

Прем'єр Таїланду Анутін Чарнвіракул сказав, що його країна "ніколи не хотіла насильства", але буде "вживати необхідних кроків, аби зберегти суверенітет". Він закликав людей вірити в уряд і військову спроможність розібратися з зіткненнями. 

Тайські військові також опублікували заяву про те, що Камбоджа відкрила вогонь по території двох сіл, що спричинило пожежі в будинках і поранення. 

Нинішній спалах конфлікту є найсерйознішим відтоді як країни підписали угоду про припинення вогню. Ту угоду уклали під тиском США, але країни продовжували звинувачувати одна одну. 

Камбоджа та Таїланд мали десятилітні суперечки через недемарковані ділянки спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.

У липні на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі розпочалися сутички. Загинули десятки людей.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies