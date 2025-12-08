Між Таїландом і Камбоджею відбулися нові зіткнення. Десятки тисяч людей покинули домівки в обох країнах

Між Таїландом та Камбоджою відбулися нові збройні зіткнення. Цивільні мешканці масово покидають свої домівки в обох країнах, передає BBC. На кадрах з Камбоджі видно, що громадяни виїжджають будь-яким доступним транспортом включно з тракторами.

І Камбоджа, і Таїланд звинувачують в конфронтації одна одну. Вранці понеділка повітряні сили Таїланду підтвердили один удар по військовому об'єкту в Камбоджі.

Це був удар у відповідь на військову активність Камбоджі, що могла нести загрозу для тайського кордону, повідомили військові Таїланду.

Прем'єр Таїланду Анутін Чарнвіракул сказав, що його країна "ніколи не хотіла насильства", але буде "вживати необхідних кроків, аби зберегти суверенітет". Він закликав людей вірити в уряд і військову спроможність розібратися з зіткненнями.

Тайські військові також опублікували заяву про те, що Камбоджа відкрила вогонь по території двох сіл, що спричинило пожежі в будинках і поранення.

Нинішній спалах конфлікту є найсерйознішим відтоді як країни підписали угоду про припинення вогню. Ту угоду уклали під тиском США, але країни продовжували звинувачувати одна одну.

Камбоджа та Таїланд мали десятилітні суперечки через недемарковані ділянки спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.

У липні на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі розпочалися сутички. Загинули десятки людей.