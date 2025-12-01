Кількість загиблих унаслідок повеней та зсувів у Азії сягнула до понад 900 людей

Сильні дощі, що спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту по всій Азії, забрали життя вже більш ніж 900 людей. Сотні залишаються зниклими безвісти.

Про це пише CNN.

Зливи, посилені циклоном, накрили Індонезію, Таїланд і Малайзію, а тропічний шторм сформувався у Малаккській протоці між індонезійським островом Суматра та двома сусідніми країнами. На Шрі-Ланку обрушився ще один шторм, і тепер його сильні дощі наближаються до південного узбережжя Індії.

За даними офіційних структур, негода забрала життя щонайменше 435 людей в Індонезії, 334 у Шрі-Ланці, 162 у Таїланді та двох у Малайзії.

Індонезія

Рятувальники намагаються дістатися найбільш постраждалих районів Суматри, де циклон Сен’яр спричинив катастрофічні зсуви ґрунту та повені. Кількість загиблих зросла до 435, а ще 406 людей вважаються зниклими безвісти. Вертольоти доставляють постраждалим воду та їжу. Деякі люди були змушені грабувати магазини в очікуванні гуманітарної допомоги.

Таїланд

На півдні країни від негоди загинули щонайменше 162 людини. Постраждали 3,5 млн осіб. У місті Хат’Яй зафіксували дощі, що трапляються раз на 300 років, а рівень води сягав понад 2,5 метра. Люди годинами та навіть днями чекали на рятувальників у напівзатоплених будинках, деякі – на меблях чи підвіконнях.

Шрі-Ланка

Циклон Дітвах спричинив зсуви та повені, унаслідок яких загинули щонайменше 334 людини. Постраждали понад 1,1 млн осіб, 147 тисяч були змушені залишити домівки. Тисячі будинків зруйновано. Люди, які втекли в укриття, розповідають, що залишали домівки буквально за хвилини до того, як вода їх затопила.

Фото: EPA/UPG наслідки негоди у Шрі-Ланці

Малайзія

У Малайзії підтверджено дві жертви після того, як шторм Сен’яр досяг суші. Близько 34 тисяч людей евакуювали заздалегідь, але не всі змогли вибратися: деякі мешканці застрягли на полях чи в затоплених районах.

Південно-Східна Азія є одним із найбільш уразливих до зміни клімату регіонів світу. Метеорологи пов’язують теперішню екстремальну погоду з взаємодією тайфуну Кото на Філіппінах та незвичним формуванням циклону Сен’яр у Малаккській протоці. Регіон також постраждав від повеней у В’єтнамі та двох смертоносних тайфунів на Філіппінах цього місяця.