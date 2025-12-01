Президент України: питання територій на перемовинах зі США було найважчим, обговорення тривало понад шість годин

Також важливими є питання коштів на відновлення і гарантій безпеки.

І вчора, і сьогодні в США проходили перемовини стосовно угоди про мир. Територіальне питання є найскладнішим.

Питання коштів відновлення без пристуності європейських партнерів акцептувати складно, бо гроші перебувають в Європі. А в питанні гарантій безпеки важлива конкретика і від США, і від Європи, сказав на пресконференції в Парижі президент України Володимир Зеленський.

“Я б сказав, що це три головні теми, магістралі. І в той же самий момент – тригери. І тут треба бути дуже обережними. Дякую нашим переговорним групам, план виглядає кращим”, – сказав він.

Учора розмова на тему територій тривала 6,5 годин, додав президент. Перемовники зі США поділилися з Україною своїм баченням, тепер ділитимуться з росіянами.

“Ми отримуємо повний фідбек від нашої делегації, не по телефону, завтра. Вони прилетять в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми в їх перемовинах. Так само, я розумію, і Сполучені Штати отримають реакцію російської сторони. Думаю, після цього ми побачимо, де ми приблизно знаходимось”, – сказав він.

У першій версії плану США пропонували Україні, щоб Крим, Донецьку і Луганську області визнали російськими. А окуповані частини Запорізької і Донецької областей теж мали залишитись під фактичним контролем ворога.



