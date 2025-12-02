У Білому домі підтвердили наказ про другий удар по катеру Венесуели

Однак там не підтверджують, що після першого удару залишилися двоє вцілілих, ані що другий удар був спрямований на те, щоб їх убити.

У Білому домі підтвердили, що адмірал ВМС США Френк Бредлі наказав завдати другого удару по нібито венесуельському наркокатеру.

Заяву речниці Керолайн Левітт цитує ВВС.

"Адмірал Френк Бредлі діяв повністю у межах своїх повноважень і закону", – сказала прессекретарка Білого дому.

Вона підтвердила, що міністр оборони Піт Геґсет санкціонував удари, але не віддавав наказу "вбити всіх". Раніше газета Washington Post написала, що другого удару нібито завдали після того, як двоє людей пережили перший вибух і трималися за уламки човна.

Законодавці-республіканці й демократи висловили занепокоєння цим повідомленням та пообіцяли провести парламентські перевірки цих ударів.

"Президент Дональд Трамп і міністр Гегсет чітко дали зрозуміти, що визначені президентом нарко-терористичні групи можуть бути об’єктами летального ураження відповідно до законів війни", – сказала Левітт на брифінгу.

Однак прессекретарка не підтвердила, ні що після першого удару залишилися двоє вцілілих, ані що другий удар був спрямований на те, щоб їх убити.

Повідомлення про те, що Гегсет дав вказівку вбити всіх, хто перебував на борту човна під час удару 2 вересня, знову підняли питання законності ударів США по ймовірних наркокатерах у Карибському морі.

Геґсет відкинув звинувачення, назвавши їх "вигаданими, провокаційними та наклепницькими".

Останніми тижнями США розширили свою військову присутність у Карибському регіоні та здійснили низку летальних ударів по підозрюваних у контрабанді наркотиків човнах у міжнародних водах поблизу Венесуели та Колумбії в рамках так званої антинаркотичної операції.

Від початку вересня внаслідок ударів загинули понад 80 людей.

Адміністрація Трампа заявляє, що діє у межах самооборони, знищуючи човни, які перевозять наркотики до США.

Атаки також суттєво загострили напруженість у відносинах із Венесуелою. Трамп неодноразово заявляв, що розглядає можливість введення американських сухопутних військ у країну.