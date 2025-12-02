Румунія схвалила указ про контроль над місцевими активами компанії “Лукойл”

Кабмін у грудні вирішить, чи брати під контроль автозаправні станції “Лукойл” у Румунії.

Уряд Румунії схвалив указ, який дозволяє взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться, зокрема, про російський “Лукойл”.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з указом, уряд може призначити спеціальних адміністраторів для компаній, якщо санкції спотворюють економічні сектори, спричиняють різке зростання цін або загрожують енергетичній безпеці.

Втім, для цього потрібне попереднє схвалення вищої ради оборони Румунії.

Румунські урядовці заявили, що країна має достатні резерви, щоб уникнути стрибків цін, які можуть погіршити інфляцію, яка наразі є найвищою в ЄС.

Прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан заявив, що кабінет міністрів у грудні вирішить, чи брати під контроль місцеві автозаправні станції “Лукойл”.

“Лукойл” має 320 автозаправних станцій у Румунії, керує третім за величиною нафтопереробним заводом країни та володіє правами на розвідку на шельфі в частині Чорного моря. Втім, нафтопереробний завод, на який припадає близько чверті поставок палива в Румунію, був закритий на технічне обслуговування.