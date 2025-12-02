Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

Румунія схвалила указ про контроль над місцевими активами компанії “Лукойл”

Кабмін у грудні вирішить, чи брати під контроль автозаправні станції “Лукойл” у Румунії.

Румунія схвалила указ про контроль над місцевими активами компанії “Лукойл”
Лукойл, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уряд Румунії схвалив указ, який дозволяє взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться, зокрема, про російський “Лукойл”.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з указом, уряд може призначити спеціальних адміністраторів для компаній, якщо санкції спотворюють економічні сектори, спричиняють різке зростання цін або загрожують енергетичній безпеці. 

Втім, для цього потрібне попереднє схвалення вищої ради оборони Румунії.

Румунські урядовці заявили, що країна має достатні резерви, щоб уникнути стрибків цін, які можуть погіршити інфляцію, яка наразі є найвищою в ЄС.

Прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан заявив, що кабінет міністрів у грудні вирішить, чи брати під контроль місцеві автозаправні станції “Лукойл”.

“Лукойл” має 320 автозаправних станцій у Румунії, керує третім за величиною нафтопереробним заводом країни та володіє правами на розвідку на шельфі в частині Чорного моря. Втім, нафтопереробний завод, на який припадає близько чверті поставок палива в Румунію, був закритий на технічне обслуговування.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies