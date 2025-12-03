Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

Литва може оголосити надзвичайну ситуацію через контрабандні метеозонди з Білорусі

Метезонди з Білорусі вплинули на безпеку Литви.

Литва може оголосити надзвичайну ситуацію через контрабандні метеозонди з Білорусі
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва фіксує різке зростання кількості запусків контрабандних метеозондів з території Білорусі, що вже вплинуло на роботу аеропортів та безпекову ситуацію в країні. На тлі цього уряд розглядає можливість запровадження надзвичайної ситуації. 

Про це повідомляє видання LRT.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, правоохоронні органи вже працюють у режимі посиленого реагування та застосовують частину інструментів, які зазвичай використовуються під час надзвичайної ситуації. Якщо загроза зростатиме, уряд може ухвалити рішення про офіційне введення надзвичайного режиму.

МВС планує провести консультації з Національним центром кризового управління, щоб визначити, чи достатньо підстав для такого кроку. Крім того, найближчим часом запланована розмова з Європейською комісією щодо ситуації в повітряному просторі країни. 

Під час переговорів Литва представить пропозиції щодо можливих рішень на рівні ЄС, включно із запровадженням персональних санкцій проти білоруських осіб, причетних до організації гібридних атак.

Євродепутат Ауреліус Веріга підкреслив, що оголошення надзвичайної ситуації дозволило б активувати додаткові механізми реагування та розширити повноваження відповідних служб.

За даними МВС Литви, з початку року зафіксовано 599 запусків контрабандних повітряних куль і 197 прольотів дронів з боку Білорусі. Через ці інциденти було порушено роботу 320 авіарейсів, що торкнулося 47 тисяч пасажирів та призвело до майже 60 годин закриття аеропортів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies