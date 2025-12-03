Литва може оголосити надзвичайну ситуацію через контрабандні метеозонди з Білорусі

Литва фіксує різке зростання кількості запусків контрабандних метеозондів з території Білорусі, що вже вплинуло на роботу аеропортів та безпекову ситуацію в країні. На тлі цього уряд розглядає можливість запровадження надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє видання LRT.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, правоохоронні органи вже працюють у режимі посиленого реагування та застосовують частину інструментів, які зазвичай використовуються під час надзвичайної ситуації. Якщо загроза зростатиме, уряд може ухвалити рішення про офіційне введення надзвичайного режиму.

МВС планує провести консультації з Національним центром кризового управління, щоб визначити, чи достатньо підстав для такого кроку. Крім того, найближчим часом запланована розмова з Європейською комісією щодо ситуації в повітряному просторі країни.

Під час переговорів Литва представить пропозиції щодо можливих рішень на рівні ЄС, включно із запровадженням персональних санкцій проти білоруських осіб, причетних до організації гібридних атак.

Євродепутат Ауреліус Веріга підкреслив, що оголошення надзвичайної ситуації дозволило б активувати додаткові механізми реагування та розширити повноваження відповідних служб.

За даними МВС Литви, з початку року зафіксовано 599 запусків контрабандних повітряних куль і 197 прольотів дронів з боку Білорусі. Через ці інциденти було порушено роботу 320 авіарейсів, що торкнулося 47 тисяч пасажирів та призвело до майже 60 годин закриття аеропортів.