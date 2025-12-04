ЄС полегшує правила для рослин, створених шляхом редагування генів

Нова структура охоплює ключові питання щодо того, як такі продукти повинні маркуватися в супермаркетах і чи можна їх патентувати.

У Європейському союзі узгодили новий набір правил для рослин, створених за допомогою геномних технологій. Про це повідомляють Euronews.

Нові геномні технології, такі як редагування генів, – це методи селекції, що дозволяють змінити невеликі частини генетичного матеріалу тварин, рослин або мікроорганізмів (як от дріжджі або бактерії). Вони не вимагають введення чужорідного генетичного матеріалу або ДНК з іншого виду.

Це відрізняє їх від старіших методів, що використовуються для створення генетично модифікованих організмів (ГМО), які передбачають введення чужорідного генетичного матеріалу в організм для створення гібриду.

Прихильники технологій стверджують, що такі зміни організму можуть природно виникати в природі або під час звичайної селекції.

Нові правила звільняють багато рослин, створених за допомогою нових геномних технологій (ГМ) культур, від жорстких правил блоку щодо генетично модифікованих (ГМ) культур та харчових продуктів.

Вони також дозволяють послабити вимоги до продуктів, модифікованих за допомогою нових геномних технологій. Це дозволить продавати такі продукти в майбутньому в супермаркетах без спеціального маркування.

Патенти були одним з головних каменів спотикання в переговорах, оскільки Європейський парламент спочатку закликав до заборони патентів, щоб зупинити приватизацію ГМ та захистити права фермерів на їхнє вільне використання.

Але тепер узгоджена угода дозволяє патенти на ГМ, за винятком тих, що мають ознаки або послідовності, що зустрічаються в природі або виробляються біологічними засобами. Згідно з угодою, фермери зберігають право зберігати та пересаджувати насіння.