Литва звернеться до міжнародних органів правосуддя через кулі з Білорусі

Міністерство транспорту та комунікацій країни вже звернулося до Міжнародної організації цивільної авіації.

Литва звернеться до міжнародних органів правосуддя у зв'язку з діями Білорусі, оскільки контрабандистські повітряні кулі продовжують прилітати на територію країни.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене, повідомляє LRT.

За її словами, міністерства збирають інформацію та розглядають можливість звернення до Міжнародного суду ООН (ICJ) щодо завданої шкоди, адже аеропорт Вільнюса кілька разів доводилося закривати в останні місяці через ці кулі.

“Ми дійшли єдиної думки, що міністерства юстиції, транспорту та іноземних справ працюватимуть над збором даних та можливістю звернення до ICJ щодо збитків та загроз цивільній авіації”, — сказала Ругінене після засідання урядової Комісії з національної безпеки.

Вона зазначила, що Міністерство транспорту та комунікацій звернулося до Міжнародної організації цивільної авіації. “Ці дії будуть включені до загального процесу, і буде зібрано необхідні дані для судового розгляду”, – додала урядовиця.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, які наслідки розгляду справи можна очікувати, якщо Росія та Білорусь не схильні дотримуватися міжнародного права, прем'єрка підкреслила, що цей судовий процес має сенс, і Литва, як демократична держава, має його проводити.

“Все має сенс, подивіться, що робить Україна. Україна також щодня збирає докази. Ми є країною, яка визнає міжнародне право, для якої дуже важлива репутація. Тому ми діємо як нормальна демократична держава”, – зазначила Ругінене.