Аеропорт Вільнюса призупиняє рух через повітряні кулі контрабандистів

Повітряний рух у Вільнюському аеропорту призупинено через присутність десятків повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр управління кризами Литви (NCMC).
“Рух роботи було порушено через метеозонди, що використовувалися для контрабанди сигарет з Білорусі”, – йдеться у заяві NCMC.
Через це вісім рейсів, що прибувають, перенаправлено, зокрема до аеропорту Каунаса в Литві та до Варшави.
