Аеропорт Вільнюса призупиняє рух через повітряні кулі контрабандистів

Вісім рейсів, що прибувають, перенаправлено, зокрема до аеропорту Каунаса в Литві та до Варшави.

Повітряний рух у Вільнюському аеропорту призупинено через присутність десятків повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр управління кризами Литви (NCMC).

“Рух роботи було порушено через метеозонди, що використовувалися для контрабанди сигарет з Білорусі”, – йдеться у заяві NCMC.

5 жовтня аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви.