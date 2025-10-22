Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСвіт

Аеропорт Вільнюса призупиняє рух через повітряні кулі контрабандистів

Вісім рейсів, що прибувають, перенаправлено, зокрема до аеропорту Каунаса в Литві та до Варшави.

Повітряний рух у Вільнюському аеропорту призупинено через присутність десятків повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр управління кризами Литви (NCMC).

“Рух роботи було порушено через метеозонди, що використовувалися для контрабанди сигарет з Білорусі”, – йдеться у заяві NCMC.

Через це вісім рейсів, що прибувають, перенаправлено, зокрема до аеропорту Каунаса в Литві та до Варшави.

  • 5 жовтня аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви.

  • Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів. 3 тисячі пасажирів не могли розпочати подорож.

  • 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту. 

  • 22 вересня невідомий дрон пролетів поруч з офісом прем'єр-міністра Норвегії, штабом армії та оборонним відомством країни. Пізніше стало відомо, БпЛА запустили сінгапурські туристи, подружжя оштрафували.
