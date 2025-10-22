Єврокомісія розслідує шпигунство Угорщини в інституціях ЄС

У Брюсселі розгорівся скандал навколо звинувачень у шпигунській діяльності Угорщини в інституціях Європейського Союзу, пише Politico.

Європарламентарі вимагають пояснень від Єврокомісії і ставлять питання, чи знало керівництво ЄС про угорських агентів, які нібито працювали під прикриттям посольства.

Угорські розвідники між 2012 і 2018 роками намагалися завербувати європейських чиновників, коли в уряді Віктора Орбана посилювали політичний контроль над зовнішньою політикою. У цей час посольством Угорщини в Брюсселі керував Олівер Варгеї — нинішній єврокомісар з питань охорони здоров’я.

Джерела видання розповіли, що мережа агентів діяла майже відкрито, і про неї «всі знали» в дипломатичних колах ЄС.

Єврокомісія вже розпочала внутрішнє розслідування спільно з бельгійськими спецслужбами, щоб перевірити, чи могла угорська влада використовувати своє посольство як шпигунський осередок.

Сам Варгеї минулого тижня повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що «не знав про спроби вербування» з боку угорських спецслужб.

Колишній співробітник угорського представництва при ЄС Петер Мадяр, який працював під керівництвом Варгеї, заявив, що єврокомісар не сказав усю правду під час офіційного розслідування.

«Усі в посольстві знали, що у 2015–2018 роках у Брюсселі працювали офіцери угорських спецслужб», — написав Мадяр у Facebook.

Євродепутати водночас наголошують, що Комісія могла знати про спроби шпигунства, але не реагувала.

Європарламент планує спеціальні дебати щодо угорського шпигунства. Депутати від “Зелених”, S&D і Renew хочуть створити тимчасову слідчу комісію, але ініціативу блокує Європейська народна партія (EPP), найбільша фракція в парламенті.