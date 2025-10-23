Міністр внутрішніх справ Естонії розповів, як укріплюють свій кордон від росіян

В Естонії тривають роботи з укріплення спільних з Росією кордонів, повідомив в інтерв’ю LB.ua міністр внутрішніх справ країни Ігор Таро.

«По-перше, ми переобладнали всі свої прикордонні пункти. Раніше вони працювали 24/7 безперервно і там не було навіть фізичних бар’єрів, щоб перекрити шлях. Якісь шлагбауми тільки. Але нічого такого, що б зачинялось і його було неможливо протаранити. Тепер є такі досить потужні ворота, які дуже швидко зачиняються електронним способом», - розповів він.

Щоб запобігти потенційному прориву кордону, на всіх прикордонних переходах на в’їзд і на виїзд були встановлені масивні загорожі і спеціальні системи попередження руху, завдяки яким пункти пропуску неможливо протаранити на транспортному засобі. Деякі засоби захисту задіяли ще на етапі військових навчань.

«На Нарвському мосту у нас навесні були навчання, відпрацьовували сценарій закриття прикордонного переходу. Виставили колючий дріт, «зуби дракона» - та так і залишили. В інших місцях теж стоять засоби, підготовлені в ході навчань минулих років. Все складовано поряд так, щоб у разі потреби швидко заблокувати і далеко ходити», - пояснив Ігор Таро.

Також на решті ділянок кордону цього року закінчиться будівництво бар’єру, що має завадити нелегальній міграції. Планують додати протитанковий рів по всій лінії кордону.

«Поки що викопаний невеликий відрізок – на пробу, подивитися, як це все поводитиме себе протягом літа, під дощами тощо. І копатимемо далі. Коли протитанкові рови і все заміновано, важко під’їхати. Все це треба робити, інакше у нас там буде чисте поле і нема нічого простішого, аніж подолати його на великій швидкості бронетехнікою», - розповів міністр внутрішніх справ Естонії.

В якості елемента системи виявлення дронів в країні планують становити сенсори руху та камери на огорожі вздовж лінії кордону.

«Вони планувалися також для боротьби з нелегальною міграцією і контрабандою, а тепер додається елемент виявлення дронів, протидронового захисту. Будемо це все додавати найближчі роки поступово за появи ресурсів», - зазначив Ігор Таро.

За словами державного діяча, організація оборонних заходів триває довго, оскільки в країні не оголошували воєнний стан і неможливо задіяти усі необхідні ресурси водночас.

«У нас не зовсім мир, але й не воєнний стан, тож деякі процеси довше тривають, бо не можемо якісь ресурси задіяти у такому форматі, як робить у себе Україна. У вас там їздять люди на джипах з кулеметами, щоб збивати «Шахеди», а ми не можемо по всьому кордону поставити такі загони, бо мобілізацію поки не проводимо», - пояснив Таро.