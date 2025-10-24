Росія внесла білоруський полк імені Кастуся Калиновського до списку “екстремістів” і “терористів”

Росія “вжила заходів” щодо білоруського полку імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Полк імені Кастуся Калиновського було включено до російського списку “організацій та осіб, щодо яких є інформація про причетність до екстремістської діяльності або тероризму”.

Відповідну інформацію опублікували на сайті Федеральної служби фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг), повідомило інформаційне агентство “Позірк”.

Полк включений до списку “зі своїми структурними підрозділами”.

Батальйон імені Кастуся Калиновського був створений 9 березня 2022 року. 26 березня того ж року він увійшов до складу ЗСУ, а 21 травня 2022 року було оголошено про його перетворення на полк.

Білоруська влада визнала полк “екстремістським формуванням”, а згодом і “терористичною організацією”.