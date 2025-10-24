Прем'єр Польщі заявив про "певний прогрес" щодо передачі Україні заморожених активів РФ

Очільник польського уряду Дональд Туск після саміту ЄС у Брюсселі заявив, що досягнуто "певного прогресу" в переконанні Бельгії та Люксембургу щодо необхідності передати заморожені російські активи Україні.

Як пише "Укрінформ", прем'єр Польщі розповів, що Бельгія боїться нести усю відповідальність за це рішення, оскільки найбільша частка активів, зокрема Центробанку РФ, зберігається саме в її банках. Європейські партнери намагаються переконати Брюссель, що готові створити механізм спільної відповідальності.

Туск додав, що угорський прем'єр Віктор Орбан традиційно "проти усіх питань, пов'язаних з Україною".

За словами голови уряду, остаточне голосування щодо того, чи передавати Україні російські гроші, має відбутися у грудні на засіданні Європейської Ради. Сам Туск переконаний, що "не слід гратися емоціями, бо Україна не виграє війну і не захистить себе від Росії без фінансової підтримки".