Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

Прем'єр Польщі заявив про "певний прогрес" щодо передачі Україні заморожених активів РФ

Остаточне рішення - у грудні.

Прем'єр Польщі заявив про "певний прогрес" щодо передачі Україні заморожених активів РФ
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Очільник польського уряду Дональд Туск після саміту ЄС у Брюсселі заявив, що досягнуто "певного прогресу" в переконанні Бельгії та Люксембургу щодо необхідності передати заморожені російські активи Україні.

Як пише "Укрінформ", прем'єр Польщі розповів, що Бельгія боїться нести усю відповідальність за це рішення, оскільки найбільша частка активів, зокрема Центробанку РФ, зберігається саме в її банках. Європейські партнери намагаються переконати Брюссель, що готові створити механізм спільної відповідальності. 

Туск додав, що угорський прем'єр Віктор Орбан традиційно "проти усіх питань, пов'язаних з Україною".

За словами голови уряду, остаточне голосування щодо того, чи передавати Україні російські гроші, має відбутися у грудні на засіданні Європейської Ради. Сам Туск переконаний, що "не слід гратися емоціями, бо Україна не виграє війну і не захистить себе від Росії без фінансової підтримки".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies