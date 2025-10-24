Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Британія вироблятиме український дрон-перехоплювач Octopus для подальшого тестування в Україні

Йдеться про першу партію БпЛА.

Володимри Зеленський і Кір Стармер
Фото: скриншот відео

Великобританія вироблятиме український дрон-перехоплювач Octopus.

Про це повідомив Володимир Зеленський після переговорів із британським прем’єром Кіром Стармером.

На зустрічі ішлося про розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію. 

«Продемонстрував український дрон-перехоплювач Octopus, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії», - розповів глава держави.

Президент також додав, що вони зі Стармером скоординували позиції перед зустріччю коаліції охочих. «Гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість – пріоритетні питання засідання», - наголосив Зеленський.
