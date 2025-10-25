На Херсонщині жінка підірвалася на ворожій вибухівці

В Антонівці Херсонської області на ворожоій міні підірвалася літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"71-річна місцева мешканка наступила на вибуховий пристрій. Внаслідок чого дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

Потерпілу у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.