На Херсонщині жінка підірвалася на ворожій вибухівці

Потерпілу госпіталізували з множинними травмами.

На Херсонщині жінка підірвалася на ворожій вибухівці
Фото: Google Maps

В Антонівці Херсонської області на ворожоій міні підірвалася літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"71-річна місцева мешканка наступила на вибуховий пристрій. Внаслідок чого дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні. 

Потерпілу у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.
﻿
