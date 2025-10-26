Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
"Білі янголи" евакуювали літнього чоловіка з Куп'янська Харківської області

До евакуації долучилися підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України.

"Білі янголи" евакуювали літнього чоловіка з Куп'янська Харківської області
Фото: поліція Харківської області

Правоохоронці екіпажу "Білих Янголів" змогли дістатися до місця перебування 65-річного чоловіка та вивезли його до безпечної території.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

"Евакуація відбувалася під ризиком повторних атак, однак завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських життя людини вдалося врятувати", — ідеться у повідомленні.

До проведення операції долучилися підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України. "Спільними зусиллями вдалося забезпечити безпечне транспортування з території, де тривають інтенсивні бойові дії", — кажуть у поліції.

Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, що знаходяться у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію.

  • Із прифронтових Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки Донецької області з 20 жовтня та станом на 24 жовтня, евакуйовано 17 місцевих жителів, серед них - одна дитина та одна маломобільна людина.
