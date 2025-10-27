​Армія ворога за добу втратила 800 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 800 окупантів, знищили 2 ворожі танки, 3 бойові бронтовані машини, 34 артилерійських систем, РСЗВ, 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб
- танків – 11 293 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 036 (+34) од.
- РСЗВ – 1 527 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються.