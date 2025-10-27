В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
​Армія ворога за добу втратила 800 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 136 890 осіб.

​Армія ворога за добу втратила 800 солдатів
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 800 окупантів, знищили 2 ворожі танки, 3 бойові бронтовані машини, 34 артилерійських систем, РСЗВ, 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб 
  • танків – 11 293 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 036 (+34) од.
  • РСЗВ – 1 527 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547) од.
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од.
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
