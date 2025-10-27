В Росії оголосили в районі Бєлгородського водосховища режим надзвичайної ситуації

Після українських ударів по греблі рівень води знизився на метр.

Російська влада оголосила режим надзвичайної ситуації в районі Бєлгородського водосховища. Це сталось після українських ударів по греблі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Moscow Times.

За даними Федерального агентства водних ресурсів РФ, внаслідок ударів пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за регулювання рівня води. В результаті рівень води знизився на метр.

Зазначається, що внаслідок ударів і прориву греблі на Сіверському Донці між Бєлгородським і Шебекинським районами почалося підтоплення у селах нижче за течією.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про початок евакуації жителів населених пунктів, які можуть потрапити в зону затоплення. За даними Гладкова, це близько тисячі осіб.

В свою чергу, оперативний штаб Бєлгородської області закликав жителів зберігати спокій. У штабі запевнили, що навіть у разі прориву дамби “завдяки рельєфу з нашої території вода швидко стече”.

Крім того, внаслідок скидання з дамби почав підвищуватися рівень води в річці Нежеголь, яка протікає через Шебекине. Місцеві мешканці стверджують, що вода підтопила дерева і вуличні меблі на березі річки у центрі міста.