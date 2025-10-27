Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСуспільствоВійна

В Росії оголосили в районі Бєлгородського водосховища режим надзвичайної ситуації

Після українських ударів по греблі рівень води знизився на метр.

Російська влада оголосила режим надзвичайної ситуації в районі Бєлгородського водосховища. Це сталось після українських ударів по греблі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Moscow Times.

За даними Федерального агентства водних ресурсів РФ, внаслідок ударів пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за регулювання рівня води. В результаті рівень води знизився на метр.

Зазначається, що внаслідок ударів і прориву греблі на Сіверському Донці між Бєлгородським і Шебекинським районами почалося підтоплення у селах нижче за течією. 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про початок евакуації жителів населених пунктів, які можуть потрапити в зону затоплення. За даними Гладкова, це близько тисячі осіб.

В свою чергу, оперативний штаб Бєлгородської області закликав жителів зберігати спокій. У штабі запевнили, що навіть у разі прориву дамби “завдяки рельєфу з нашої території вода швидко стече”. 

Крім того, внаслідок скидання з дамби почав підвищуватися рівень води в річці Нежеголь, яка протікає через Шебекине. Місцеві мешканці стверджують, що вода підтопила дерева і вуличні меблі на березі річки у центрі міста.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies