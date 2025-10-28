В уряді обіцяють кваліфіковану допомогу маломобільним переселенцям відразу на пункті евакуації

Наразі вже запрацювали дві нові програми підтримки для найвразливіших категорій переселенців – довготривалий медсестринський догляд та послуга з проживання, яка доступна терміном до 12 місяців.

Від 1 червня 2025 року із зони активних бойових дій евакуйовано майже 120 тисяч людей, з них понад 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі маломобільних осіб, повідомляє урядовий портал.

На сьогодні працюють 20 транзитних центрів, найбільш із них завантажені у м. Павлоград та с. Волоське Дніпропетровської області, а також в м. Лозова Харківської області, які приймають евакуйованих осіб з Донецької області.

Загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб сягає понад 80,5 тисячі, з яких понад 7,8 тисячі – залишаються вільними для поселення. Із понад 3,5 тисячі місць для людей з обмеженою мобільністю, вільні – 93.

Заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу щодо евакуації населення з прифронтових регіонів розповіла, що міністерство працює з усвідомленням того, що звичних рішень зараз недостатньо. Потрібні швидкі підходи до вирішення проблемних питань, особливо, коли це стосується найуразливіших категорій населення – людей старшого віку, з інвалідністю та з маломобільних категорій.

Вона зазначила, що наразі вже запрацювали дві нові програми підтримки для найвразливіших категорій ВПО – довготривалий медсестринський догляд, спрямування на отримання послуги можна отримати відразу на пункті евакуації, та послуга з проживання, яка доступна терміном до 12 місяців.

«У співпраці з МОЗ вже визначено перелік закладів охорони здоров’я, які надаватимуть послугу довготривалого медсестринського догляду. Наразі їх 212 закладів, це – 2635 вільних місць, з них в першу чергу контрактуватимуть 89 закладів, 1420 вільних місць. Станом на жовтень послугу довготривалого медсестринського догляду отримує 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб», – сказала вона.

Тетяна Кірієнко наголосила, що для прифронтових територій також залишаються доступними додаткові кошти на оплату електроенергії. Кошти автоматично нараховуватимуться разом із субсидіями та пільгами і розраховуватимуться за нормою 100 кВт·год на кожну людину (але не більше 300 кВт·год на сім’ю). Це 432 грн на одного члена сім'ї, максимальна виплата – 1296 грн на домогосподарство.

Також діє програма підтримки надання за рахунок державного бюджету коштів на оплату твердого палива для прифронтових територій та по всій Україні. Середній розмір виплати сягатиме 8 тисяч гривень. Очікується, що на придбання твердого палива буде виділено суму 258 400,0 тис. гривень для надання додаткової підтримки на придбання твердого палива 32 300 сім’ям з числа ВПО.