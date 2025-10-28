В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

В уряді обіцяють кваліфіковану допомогу маломобільним переселенцям відразу на пункті евакуації

Наразі вже запрацювали дві нові програми підтримки для найвразливіших категорій переселенців – довготривалий медсестринський догляд та послуга з проживання, яка доступна терміном до 12 місяців.

В уряді обіцяють кваліфіковану допомогу маломобільним переселенцям відразу на пункті евакуації
ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Від 1 червня 2025 року із зони активних бойових дій евакуйовано майже 120 тисяч людей, з них понад 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі маломобільних осіб, повідомляє урядовий портал.  

На сьогодні працюють 20 транзитних центрів, найбільш із них завантажені у м. Павлоград та с. Волоське Дніпропетровської області, а також в м. Лозова Харківської області, які приймають евакуйованих осіб з Донецької області.

Загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб сягає понад 80,5 тисячі, з яких понад 7,8 тисячі – залишаються вільними для поселення. Із понад 3,5 тисячі місць для людей з обмеженою мобільністю, вільні – 93.

Заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу щодо евакуації населення з прифронтових регіонів розповіла, що міністерство працює з усвідомленням того, що звичних рішень зараз недостатньо. Потрібні швидкі підходи до вирішення проблемних питань, особливо, коли це стосується найуразливіших категорій населення – людей старшого віку, з інвалідністю та з маломобільних категорій.

Вона зазначила, що наразі вже запрацювали дві нові програми підтримки для найвразливіших категорій ВПО – довготривалий медсестринський догляд, спрямування на отримання послуги можна отримати відразу на пункті евакуації, та послуга з проживання, яка доступна терміном до 12 місяців.

«У співпраці з МОЗ вже визначено перелік закладів охорони здоров’я, які надаватимуть послугу довготривалого медсестринського догляду. Наразі їх 212 закладів, це – 2635 вільних місць, з них в першу чергу контрактуватимуть 89 закладів, 1420 вільних місць. Станом на жовтень послугу довготривалого медсестринського догляду отримує 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб», – сказала вона.

Тетяна Кірієнко наголосила, що для прифронтових територій також залишаються доступними додаткові кошти на оплату електроенергії. Кошти автоматично нараховуватимуться разом із субсидіями та пільгами і розраховуватимуться за нормою 100 кВт·год на кожну людину (але не більше 300 кВт·год на сім’ю). Це 432 грн на одного члена сім'ї, максимальна виплата – 1296 грн на домогосподарство. 

Також діє програма підтримки надання за рахунок державного бюджету коштів на оплату твердого палива для прифронтових територій та по всій Україні. Середній розмір виплати сягатиме 8 тисяч гривень. Очікується, що на придбання твердого палива буде виділено суму 258 400,0 тис. гривень для надання додаткової підтримки на придбання твердого палива 32 300 сім’ям з числа ВПО.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies