Сформовано дивізіон: ВМС України поповнилися новими катерами Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії

Такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, і тепер їх стало ще більше – сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки.

катер Combat Boat 90
Фото: facebook / Командувач ВМС ЗС України

Нещодавно Військово-Морські Сили України отримали Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії, повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що такі катери вже перебувають на озброєнні українського флоту, і тепер їх стало ще більше – сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки.

CB90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства. 

Командувач ВМС повідомив, що катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.

Неїжпапа особисто протестував Combat Boat 90 у дії й висловив переконання, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів.

“Постачання цієї техніки – ще один результат спільної роботи в межах Коаліції морських спроможностей України, створеної для посилення потенціалу Військово-Морських Сил. Вдячний партнерам за рішучу підтримку, довіру та спільне бачення майбутнього. Працюємо далі!” – написав командувач.
﻿
