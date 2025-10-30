Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Хмельниччині судитимуть настоятеля монастиря УПЦ МП за вбивство чоловіка

Обвинувальний акт направлений на розгляд суду.

На Хмельниччині судитимуть настоятеля монастиря УПЦ МП за вбивство чоловіка
Фото: поліція Хмельницької області

Перед судом постане 46-річний настоятель монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині. Його звинувачують у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

"Подія сталася в серпні на території монастиря у місті Старокостянтинів. Перебуваючи під впливом алкоголю, священник посварився із 51-річним чоловіком. Згодом словесний конфлікт між ними переріс у бійку, в ході якої зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено і обвинувальний акт направлений на розгляд суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Теми: , , ,
﻿
